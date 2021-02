Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên: Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Sáng 18-2, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021 và công tác phòng-chống dịch Covid-19.





Dự hội nghị có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Dung



Theo báo cáo, trong dịp Tết Nguyên đán 2021, tỉnh đã triển khai nhiệm vụ trên các mặt công tác, đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Trong đó, tỉnh đã chú trọng chăm lo Tết cho người dân và đảm bảo các chính sách an sinh xã hội; kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất, đời sống của người dân, doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hàng hóa phục vụ Tết được cung ứng đủ, kịp thời; tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp. Từ ngày 29 tháng Chạp đến 9 giờ sáng mùng 5 Tết, toàn tỉnh xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, bị thương 3 người (so với cùng kỳ năm 2020 tăng 3 vụ, tăng 7 người chết, giảm 4 người bị thương).



Đối với công tác phòng-chống dịch Covid-19, tỉnh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự hỗ trợ đắc lực của các lực lượng y tế tuyến trên nên hiện đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19; quyết liệt, thần tốc truy vết, khoanh vùng, tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, xác định ổ dịch; đến nay cơ bản khoanh vùng và truy vết hết F1, F2, thực hiện nghiêm công tác cách ly y tế tại khu cách ly tập trung. Đồng thời, chỉ đạo triển khai kịp thời việc thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù trong phòng-chống dịch theo quy định; hỗ trợ thêm một số chế độ cho người tham gia phòng-chống dịch Covid-19, người bị cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung dịp Tết Nguyên đán...

Ngày 18-2 là ngày thứ 7 liên tiếp, Gia Lai không ghi nhận thêm trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đối với 27 ca dương tính đã ghi nhận, sức khỏe của các bệnh nhân tương đối ổn định, chưa có các triệu chứng nặng. Hiện công tác giám sát, lấy mẫu xét nghiệm đang được mở rộng trong cộng đồng tại các ổ dịch.



Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận và biểu dương Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh, các cơ quan, đơn vị và địa phương trong thời gian qua đã thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, các lực lượng chức năng tăng cường nắm địa bàn, quản lý biên giới, ngăn chặn triệt để các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép; làm tốt công tác cách ly công dân đi từ vùng dịch về địa bàn tỉnh; phát hiện sớm, khoanh vùng dập dịch triệt để; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, bình tĩnh ứng phó với tình huống dịch bệnh; thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng-chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.



Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Chúng ta luôn trong tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, ưu tiên bảo vệ sức khỏe nhân dân và thực hiện “mục tiêu kép”, hạn chế ở mức thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực của dịch đến hoạt động kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân. Ngay từ đầu năm, các sở, ngành, địa phương phải chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình dịch bệnh Covid-19.



TRẦN DUNG