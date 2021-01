Thiếu tướng Rah Lan Lâm thăm, chúc Tết tại huyện Chư Prông

(GLO)- Ngày 25-1, được sự phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn công tác của tỉnh do Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các Đồn Biên phòng và các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện biên giới Chư Prông. Cùng đi có lãnh đạo các đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Chư Prông.





Thiếu tướng Rah Lan Lâm biểu dương thành tích của các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng. Ảnh: Văn Ngọc





Đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ 3 Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện biên giới Chư Pông gồm: Ia Púch, Ia Lốp và Ia Mơr; Thiếu tướng Rah Lan Lâm đã biểu dương cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong năm 2020 đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Nhất là chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp trong phòng chống dịch Covid-19, không để xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, quản lý chặt đường mòn, lối mở và xây dựng mối quan hệ hữu nghị với các tỉnh thuộc nước bạn Campuchia.



Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị các cán bộ, chiến sĩ trước mắt đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh biên giới phục vụ suốt thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an huyện Chư Prông, Công an các xã và chính quyền địa phương nơi đơn vị đứng chân thường xuyên trao đổi thông tin, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở, phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời chủ động đấu tranh với các loại tội phạm, không để phát sinh thành điểm nóng. Làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng mối quan hệ khăng khít giữa lực lượng Biên phòng, Công an với nhân dân…

Thiếu tướng Rah Lan Lâm thăm hỏi, chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ia Lốp. Ảnh: Văn Ngọc



Đến thăm Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân (AHLLVTND) Kpă Ó và 5 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu đang sinh sống tại các xã: Ia Phìn, Ia Kly, Ia Băng; Thiếu tướng Rah Lan Lâm đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những đóng góp, sự hy sinh to lớn của riêng cá nhân AHLLVTND Kpă Ó và các gia đình có công với cách mạng đã cống hiến để dân tộc Việt Nam có mùa Xuân hòa bình, thống nhất và mong muốn các gia đình gìn giữ, phát huy để giáo dục thế hệ con cháu về lòng yêu nước nồng nàn, tiếp tục cống hiến sức mình để chung tay xây dựng đất nước nói chung, Gia Lai nói riêng ngày một giàu mạnh.

Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho gia đình có công với cách mạng tại xã Ia Kly. Ảnh: Văn Ngọc



Nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã đến thăm, chúc Tết gia đình ông Rah Lan Tuấn-Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh hiện đang sinh sống tại thị trấn Chư Prông.



VĂN NGỌC