Lào: Mọi thành tựu của Việt Nam đều nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhấn mạnh mọi thành tựu của Việt Nam đều nhờ vào sự lãnh đạo và dẫn dắt của Đảng Cộng sản.



Đại hội XIII - sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và dân tộc

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sounthone Sayachak trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)





Nhân sự kiện Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII diễn ra từ ngày 25/1-2/2, phóng viên TTXVN tại Lào đã phỏng vấn bà Sounthone Sayachak, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về những thành tựu của Việt Nam trong những năm qua và quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.



Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.



- Thưa bà, bà đánh giá thế nào về những thành tựu của Việt Nam trong những năm qua, đặc biệt là trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và đối ngoại?



Bà Sounthone Sayachak: Là Đảng có chung nguồn gốc từ Đảng Cộng sản Đông Dương, chúng tôi rất vui mừng và đánh giá cao những thành tựu và thành công mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giành được trong giai đoạn vừa qua.



Đặc biệt trong 5 năm qua, Việt Nam đã giành được những thắng lợi to lớn, toàn diện có ý nghĩa lịch sử trong mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật nhất là giữ được sự ổn định về mặt chính trị.



Việt Nam đã tập trung phòng, chống và kiểm soát thành công dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 song song với việc phát triển kinh tế và khôi phục hậu quả nghiêm trọng từ thiên tai.



Việt Nam cũng là một trong 10 quốc gia được cộng đồng quốc tế đánh giá cao vì có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới và là một trong 16 nền kinh tế có sự phát triển nhiều nhất trong năm 2020.



Năm năm qua, tăng trưởng bình quân của kinh tế Việt Nam đạt mức trên 5,9%, một con số rất đáng nể trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang có những diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay.





Dây chuyền may xuất khẩu. (Ảnh: TTXVN)



Lĩnh vực an ninh, quốc phòng ổn định, được củng cố ngày càng vững mạnh, có khả năng đảm bảo vững chắc chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.



Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, khoa học và công nghệ cũng phát triển mạnh mẽ.



Nổi bật là công tác xóa đói, giảm nghèo cho nhân dân Việt Nam, nếu năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của Việt Nam là 10% thì đến năm 2020, con số này chỉ còn dưới 3%. Điều này là một minh chứng rõ ràng về việc Đảng và Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, lấy dân làm gốc.



Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Việt Nam cũng có những thành tựu rất nổi bật, giúp cho Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng vững mạnh, niềm tin của người dân đối với Đảng và chính phủ về sự lãnh đạo của Đảng ngày càng cao.



Bên cạnh đó, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng, đặc biệt, năm 2020 vừa qua, Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và đang có những hoạt động đóng góp tích cực với tư cách là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc giai đoạn 2020-2021.



Những thành tựu và đóng góp kể trên đã giúp cho Việt Nam có vai trò và vị thế ngày càng nổi bật trên diễn đàn khu vực và trên thế giới.



- Bà đánh giá thế nào về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước?



Bà Sounthone Sayachak: Từ những thành tựu kể trên, có thể thấy trong lịch sử Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức có vai trò quan trọng từ khi thành lập vào năm 1930 cho tới ngày nay.



Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân tiến hành các cuộc chiến chống kẻ thù xâm lược theo hai giai đoạn, chống thực dân kiểu cũ và chống đế quốc kiểu mới là Pháp và Mỹ, giành được những thắng lợi liên tiếp và cuối cùng là chiến thắng 30/4/1975, thống nhất đất nước.



Trong giai đoạn tiếp theo, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát động, lãnh đạo công cuộc Đổi mới và đã giành được những thành tựu toàn diện.



Có thể nói, mọi thành tựu, thành công, mọi bước tiến của nhân dân Việt Nam, của cách mạng Việt Nam trong những năm tháng qua đều nhờ vào sự lãnh đạo và dẫn dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam; đây là thực tế không thể tách rời đối với những thành tựu và thắng lợi mà Việt Nam giành được trong những năm qua.



Trong giai đoạn mới, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo, dẫn dắt toàn dân xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh và có vai trò ngày càng quan trọng trong diễn đàn khu vực và thế giới.



Đảng cũng ngày càng vững mạnh, giúp cho niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính phủ ngày càng cao, tạo điều kiện để Việt Nam tiếp tục phát triển vững chắc.



- Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vừa tổ chức thành công Đại hội toàn quốc lần thứ VI trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội XIII sẽ diễn ra trong những ngày tới, bà đánh giá thế nào về sự đồng hành của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong suốt những năm tháng qua? Theo bà, trong những năm tới, hai Đảng cần làm gì để thắt chắt hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam?



Bà Sounthone Sayachak: Chúng tôi vô cùng tự hào trong suốt nhiều thập kỷ qua, hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam luôn kề vai sát cánh trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm để giành độc lập dân tộc và tiếp tục đồng hành trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa.



Chúng tôi biết rằng thắng lợi vẻ vang của nhân dân Lào không thể tách rời được sự giúp đỡ, hỗ trợ to lớn, sự hy sinh lớn lao của quân đội và nhân dân Việt Nam anh em, của liên minh chiến đấu hai nước.



Nhân dân hai nước Lào-Việt Nam đã sẵn có truyền thống quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhau, từng đồng cam cộng khổ, chung một chiến hào, hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa, kề vai sát cánh bên nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.



Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước đã được các lãnh đạo tiền bối như Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu xây dựng, cùng nhau dày công vun đắp và được bảo vệ bằng xương máu của biết bao thế hệ chiến sỹ hai nước sau này và nay đã trở thành tài sản chung vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển của hai nước và là một trong nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước.



Đặc biệt trong giai đoạn 45 năm xây dựng và phát triển đất nước trong hòa bình, hai Đảng tiếp tục có nhiều hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực như: hai bên thường xuyên tổ chức các đoàn thăm viếng lẫn nhau, hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực lý luận và thực tiễn; hai nước cũng thường xuyên tham vấn và hợp tác chặt chẽ với nhau trong công tác bảo vệ an ninh, quốc phòng; về kinh tế, đầu tư và thương mại, Việt Nam là một trong những nước đầu tư lớn, đứng thứ ba tại Lào.



Đặc biệt kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước ngày càng tăng, các dự án lớn của Việt Nam đầu tư tại Lào cũng ngày càng nhiều với số vốn đăng ký lên tới trên 4 tỷ USD...



Trong giai đoạn tình hình thế giới đang có những chuyển biến phức tạp và khó lường, để quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng thật sự hiệu quả, thực chất hơn và đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân hai nước, chúng ta phải tiếp tục giáo dục và tuyên truyền cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước hiểu biết về ý nghĩa, lịch sử và tầm quan trọng của quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam và có trách nhiệm gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ này tiếp tục đơn hoa kết trái, ngày càng hiệu quả và trường tồn với thời gian để xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ trước...



Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam Sonexay Siphandone tới thăm và kiểm tra công trình tòa Nhà Quốc hội Lào, quà tặng của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)



Chúng ta vẫn còn rất nhiều tiềm năng và thế mạnh để có thể hợp tác với nhau, do vậy tôi nghĩ rằng trong thời gian tới, hai Đảng, hai chính phủ và nhân dân hai nước chúng ta cần tiếp tục tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy các thế mạnh tiềm năng kể trên, đem lại lợi ích thực tế cho hai nước.



Tôi đánh giá cao và tin tưởng rằng hai nước Lào-Việt Nam sẽ luôn hợp tác, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau không chỉ trong giai đoạn chiến tranh chống kẻ thù xâm lược mà còn cả trong giai đoạn mới.



Đảng, chính phủ và nhân dân Lào vô cùng tự hào thấy rằng dù tình hình khu vực và thế giới có diễn biến phức tạp thế nào đi chăng nữa, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam không ngừng được củng cố và phát triển vào chiều sâu lẫn chiều rộng trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.



Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ sự biết ơn với Đảng, chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em luôn dành cho đất nước Lào chúng tôi sự giúp đỡ quý giá, to lớn và hiệu quả trong công cuộc đấu tranh cách mạng và giải phóng đất nước Lào trước đây cũng như trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước ngày nay.



Trong bối cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc lần thứ XIII, nhân dịp này, thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân các dân tộc Lào, tôi xin chúc Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo và dẫn dắt đất nước tiến lên, hoàn thành mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ và văn minh; đồng thời tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Theo Phạm Kiên-Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)