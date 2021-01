Đại hội XIII: Đề xuất các giải pháp để phát triển đất nước

Sáng 27/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận về các dự thảo Văn kiện và đã có 12 đại biểu trình bày tham luận về nhiều vấn đề.



Ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương trình bày tham luận. (Ảnh: TTXVN)





Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 27/1, Đại hội làm việc tại Hội trường, thảo luận về các dự thảo Văn kiện.



Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên thảo luận.



Phiên họp sáng đã có 12 đại biểu tham luận.



Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham luận về vấn đề "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội".



Ông Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tham luận về vấn đề "Củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại".



Ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tham luận về vấn đề "Tiếp tục đổi mới toàn diện, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa."



Ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án thường trực Tòa án Nhân dân Tối cao tham luận về vấn đề "Phát huy phương châm 'Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân,' thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân."



Ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính tham luận về vấn đề "Xây dựng và hoàn thiện nền tài chính quốc gia theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước."



Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội tham luận về vấn đề "Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại hóa, xứng đáng là trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế".



Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương tham luận về vấn đề "Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân".



Ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham luận về vấn đề "Phát triển kinh tế tri thức-kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn từ Thành phố Hồ Chí Minh".



Ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương tham luận về vấn đề "Đối ngoại đảng, đối ngoại nhân dân chủ động thích ứng, phát huy hiệu quả trong bối cảnh mới."



Ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang tham luận về vấn đề "Phát triển nông nghiệp đa dạng ở tỉnh Bắc Giang dựa trên điều kiện đặc thù của vùng trung du-miền núi".



Ông Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tham luận tại Đại hội. (Ảnh: TTXVN)



Ông Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tham luận về vấn đề "Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025".



Ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng trình bày tham luận về vấn đề “Tổ chức kết nối nông nghiệp với công nghiệp chế biến, thị trường xuất khẩu và chuỗi giá trị toàn cầu của tỉnh Lâm Đồng".



Buổi chiều, đại diện các Đảng bộ của các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thảo luận về các Văn kiện Đại hội, tập trung vào vấn đề phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn, xây dựng kinh tế tuần hoàn trong thập niên 2021-2030...



Theo QUỲNH HOA (TTXVN/Vietnam+)