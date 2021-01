Đại hội XIII của Đảng: Sẵn sàng cho Ngày hội lớn của đất nước

Những bước chuẩn bị cuối cùng cơ bản hoàn tất, tất cả đã sẵn sàng đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1-2/2.







Pano cỡ lớn được lắp đặt trên các cầu vượt đi bộ. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)



Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1-2/2 tại Hà Nội.



Đại hội là một trong những sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của đất nước, được toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trông đợi sẽ tiếp tục thực hiện mạnh mẽ công cuộc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện khát vọng phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.



Những bước chuẩn bị cuối cùng cơ bản hoàn tất, tất cả đã sẵn sàng đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất phục vụ “Ngày hội lớn”.



Chiều 22/1, Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khai trương nhằm đảm bảo tốt nhất các điều kiện cho truyền thông đại chúng trong và ngoài nước tiếp cận, đưa tin về sự kiện trọng đại của đất nước.



Trung tâm bảo đảm tốt nhất các điều kiện cho gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên của 191 cơ quan báo chí trong nước; hơn 60 phóng viên của 26 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tiếp và gần 100 phóng viên của 84 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tuyến, theo dõi và đưa tin về Đại hội.



Với việc Trung tâm chính thức đi vào hoạt động, các cơ quan báo chí sẽ thuận lợi hơn trong tổ chức triển khai các kế hoạch thông tin cũng như nâng cao chất lượng, điều kiện kỹ thuật, tần suất thông tin, tạo không khí phấn khởi, góp phần tổ chức thành công Đại hội.



Khai trương Trung tâm Báo chí cùng những hoạt động diễn ra vào chiều cùng ngày như khai trương trưng bày sách, báo, trưng bày ảnh "Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh," phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính "Chào mừng Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XIII, là những bước chuẩn bị chu đáo cuối cùng để báo hiệu, tất cả đã sẵn sàng cho “Ngày hội lớn” của đất nước.



Nhìn vào công tác bảo vệ an ninh, an toàn cho Đại hội XIII của Ðảng có thể thấy lực lượng công an nhân dân đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao nhất nhiệm vụ bảo vệ “Ngày hội lớn” từ sớm, từ xa với nhiều vòng, nhiều lớp "kiên quyết không để bị động, bất ngờ; không để xảy ra bất cứ sơ suất nào".





Lực lượng Cảnh sát Giao thông dẫn đoàn và đảm bảo an ninh trên tuyến đường đoàn đại biểu di chuyển từ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)



Không chỉ tại Hà Nội mà phạm vi cả nước, công tác bảo đảm an ninh, an toàn đã được triển khai toàn diện, đồng bộ trên tất cả các mặt công tác, chặt chẽ ngay từ khâu phòng ngừa.



Toàn lực lượng chủ động thường xuyên kiểm tra, rà soát, bảo đảm bịt kín mọi sơ hở, thiếu sót; chủ động phương án xử lý các tình huống có thể xảy ra.



Từ trung tuần tháng 1/2021, lực lượng công an cả nước đã bước vào trạng thái "sẵn sàng mới" để bảo vệ an ninh, an toàn phục vụ Đại hội XIII của Đảng.



So với trạng thái bình thường, ở trạng thái này, toàn lực lượng tổ chức trực, ứng trực ở cấp độ cao nhất, tất cả các đơn vị, địa phương trọng điểm tổ chức trực toàn bộ quân số; các hoạt động tuần tra vũ trang, rà quét phát hiện, ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật được thực hiện với tần suất dày hơn, liên tục, nhất là tại những địa bàn tiềm ẩn phức tạp, kể cả trên không gian mạng.



Trước thời điểm diễn ra Đại hội, lực lượng công an đã bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tạo thành nhiều vòng, nhiều lớp với thế trận chặt chẽ, bảo vệ nghiêm ngặt nơi tổ chức Đại hội và địa điểm lưu trú của đại biểu dự Đại hội; triển khai các phương án kiểm soát an ninh, điều tiết phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn phòng cháy.



Công tác sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn của lực lượng công an cho “Ngày hội lớn” như khẳng định của Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người Phát ngôn Bộ Công an, Thường trực Tiểu ban An ninh, trật tự Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng: “Loại trừ mọi nguyên nhân, điều kiện có thể dẫn đến sơ suất trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.”



Y tế - một trong những nhiệm nhiệm vụ quan trọng - cũng đã hoàn tất khâu chuẩn bị.



Thời gian qua, Bộ Y tế đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các phương án phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội với kịch bản hết sức chi tiết để phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, cấp cứu y tế và phòng, chống khủng bố, trong đó có nhiều nội dung rất mới so với các lần tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc trước đây.



Ngày 20/1, Bộ Y tế đã công bố Quyết định thành lập Hội đồng chuyên môn tư vấn, hỗ trợ các Tổ y tế chăm sóc sức khỏe cho đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng gồm 20 thành viên. Đồng thời, công bố Danh mục valy thuốc, dụng cụ cho một kíp cấp cứu ngoại viện và Danh mục thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị thiết yếu trên xe ôtô cứu thương phục vụ Đại hội và phổ biến các nội quy, quy định đối với cán bộ, nhân viên y tế trong suốt thời gian diễn ra sự kiện trọng đại này.



Việc ngành y tế hoàn tất khâu chuẩn bị đã góp phần sẵn sàng đảm bảo thành công “Ngày hội lớn” của đất nước. Bởi mới đây, tại Lễ ra quân diễn tập công tác y tế phục vụ Đại hội XIII của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội, đã nêu rõ Đại hội XIII của Đảng lần này diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nguy hiểm.



“Bối cảnh đó là sự khác biệt nhất so với các kỳ Đại hội Đảng đã tổ chức trước đây, đặt ra yêu cầu rất cao về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho đại biểu Đại hội, cán bộ, nhân viên phục vụ tổ chức Đại hội. Nói như vậy để thấy, Đại hội lần này, công tác y tế phải được để cao hơn lúc nào hết, sẽ vất vả, khó khăn và phức tạp hơn, đòi hỏi nhiều ở tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao của đội ngũ nhân viên y tế,” Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.



Chưa đầy ba ngày nữa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra.



Khẩu hiệu cỡ lớn được dựng tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)



Hà Nội - trái tim cả nước, nơi diễn ra sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân - đã được trang hoàng rực rỡ với cờ hoa, biểu ngữ, panô, băngrôn, khẩu hiệu... tạo bầu không khí phấn khởi, vui tươi.



Công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ Đại hội của Đảng được các đơn vị chức năng của Hà Nội triển khai cách đây nhiều ngày.



Từ Quảng trường Ba Đình, Hồ Hoàn Kiếm đến khu vực 5 cửa ô, trụ sở các cơ quan Trung ương và Hà Nội cũng như các tuyến đường Vành đai, các cửa ngõ Thủ đô đều rợp sắc màu đỏ thắm của cờ và hoa.



Có thể khẳng định những bước chuẩn bị cuối cùng đã cơ bản hoàn thành, tất cả đã sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất phục vụ “Ngày hội lớn” của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Theo Hạnh Quỳnh (TTXVN/Vietnam+)