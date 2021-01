Đại biểu Gia Lai tin tưởng và kỳ vọng vào Đại hội lần thứ XIII của Đảng

(GLO)- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25-1 đến 2-2 tại Hà Nội. Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai dự Đại hội có 20 đồng chí. Trước thềm Đại hội, phóng viên Báo Gia Lai ghi nhận các ý kiến tâm huyết, niềm tin, kỳ vọng của đại biểu.



Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai xét nghiệm Covid-19 trước khi tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: Những điểm đáng quan tâm



* Đại biểu Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Sẽ phát huy hết tinh thần trách nhiệm



Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới của đất nước, của Đảng. Đại hội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cả về nội dung, nhân sự và các điều kiện tổ chức.



Với trách nhiệm của đảng viên, bản thân tôi đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào hệ thống các văn kiện trình Đại hội: Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025); dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Cùng với đó, tôi cũng tham gia góp ý thảo luận, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quy chế bầu cử, dự thảo Quy chế làm việc, dự thảo Chương trình làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...



Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tôi sẽ phát huy hết tinh thần trách nhiệm, chuyển mối quan tâm, nguyện vọng của Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đến với Đại hội. Tại đại hội lần này, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được các đại biểu đề cập, thảo luận sâu cùng với công tác nhân sự. Tôi tin tưởng Đại hội sẽ bầu những cán bộ chủ chốt của Đảng xứng tầm, trí tuệ, bản lĩnh để lãnh đạo đất nước phát triển, ngày một giàu đẹp, vững mạnh cả về kinh tế, chính trị, quốc phòng-an ninh.



* Đại biểu Rơ Chăm H'Hồng-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Vô cùng vinh dự, tự hào khi tham dự Đại hội



Là 1 trong 2 đại biểu nữ dân tộc thiểu số của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tôi vô cùng vinh dự, tự hào. Cùng với đó, tôi cũng nhận thức rất rõ vai trò, trách nhiệm của mình khi được Đảng bộ và nhân dân tín nhiệm. Tôi sẽ tích cực tham gia đóng góp thêm tiếng nói đại diện cho phụ nữ các dân tộc trong tỉnh đến với Đại hội.



Tôi quan tâm đến việc Đại hội thảo luận và có những quyết sách liên quan đến công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ, đặc biệt là việc phân công, giao nhiệm vụ các chức danh chủ chốt để phát huy năng lực, trình độ, sở trường, nâng cao tỷ lệ nữ tham gia công tác trong hệ thống chính trị. Có những giải pháp thực hiện bình đẳng giới, phòng-chống bạo lực đối với phụ nữ và xâm hại trẻ em. Tôi cũng quan tâm về các giải pháp liên quan trực tiếp đến nguồn lực thực hiện công tác bình đẳng giới, cán bộ nữ vùng dân tộc thiểu số và miền núi.



Những ngày này, cán bộ, đảng viên, quân và dân cả nước đang hân hoan chào đón sự kiện chính trị trọng đại của đất nước với niềm tin sâu sắc và kỳ vọng về một đại hội thành công, nhiều đổi mới. Bản thân tôi tin tưởng Đại hội có những định hướng, quyết sách đúng đắn tiếp tục đưa đất nước vững bước phát triển; bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng là những người tài đức, đủ tâm, đủ tầm đảm đương nhiệm vụ, vì lợi ích của nhân dân.



* Đại biểu Nguyễn Hữu Thọ-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đak Đoa: Niềm tin của nhân dân ngày càng được củng cố



Nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đất nước đã đạt được những thành tựu quan trọng và ngày càng phát triển giàu mạnh. Đảng, Nhà nước cũng đã có nhiều chủ trương, chính sách về công tác an sinh xã hội nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Điều đó góp phần quan trọng vào việc củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, với Nhà nước.



Riêng với Đảng bộ huyện Đak Đoa, nhiệm kỳ vừa qua, kinh tế địa phương có nhiều chuyển biến, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng (tăng gấp 1,5 lần so với năm 2015); tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 4,7% (năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo chiếm 17,62%). Ngày càng nhiều tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất và các nhóm nông dân cùng sở thích mới thành lập hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Huyện cũng triển khai quyết liệt kế hoạch trồng rừng và đến cuối năm 2020 đã trồng mới hơn 2.000 ha rừng, nâng tỷ lệ độ che phủ rừng trên địa bàn huyện đạt 31,2% (đạt 100,6% so với chỉ tiêu Nghị quyết).



Với tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng lòng, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong huyện luôn tin tưởng và kỳ vọng Đại hội Đảng toàn quốc thành công, các đại biểu phát huy trí tuệ tập trung thảo luận, xây dựng quyết sách, chương trình hành động đúng đắn, cụ thể nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn lực trên tất cả các lĩnh vực, đưa đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh.



