Công an tỉnh Gia Lai bồi dưỡng kiến thức công tác Đảng cho hơn 300 cán bộ cấp ủy

(GLO)- Sáng 12-1, Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức công tác Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng cho hơn 300 học viên là cán bộ cấp ủy các cấp trong lực lượng Công an toàn tỉnh.





Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thúy Trinh

Trong thời gian 2 ngày (12 và 13-1), học viên sẽ được báo cáo viên là lãnh đạo Công an tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy sẽ truyền đạt các chuyên đề: công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Công an nhân dân; công tác đảng viên của tổ chức cơ sở Đảng và nghiệp vụ công tác đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; kỹ năng biên tập, xây dựng các văn bản của Đảng,…



Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần học tập để áp dụng phù hợp vào tình hình thực tiễn của chi bộ, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.



THÚY TRINH-NÔNG HÒA