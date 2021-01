Cán bộ chủ chốt học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI

(GLO)- Sáng 5-1, tại Hội trường 2-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ toàn tỉnh nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 theo hình thức trực tuyến. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.



Tham dự hội nghị có hơn 3.200 đại biểu tại 19 điểm cầu trên toàn tỉnh. Trong đó tại điểm cầu chính Hội trường 2-9 có các đại biểu: nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy qua các thời kỳ, sĩ quan cấp tướng đã nghỉ hưu hiện đang cư trú trên địa bàn TP. Pleiku; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh); lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Trưởng, Phó các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh…

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Anh Huy



Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã thành công tốt đẹp. Trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, với chủ đề: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững quốc phòng, an ninh; năng động, sáng tạo; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên” và phương châm chỉ đạo: “Đoàn kết-dân chủ-kỷ cương-sáng tạo-phát triển”, Đại hội đã thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh, nêu cao năng lực sáng tạo, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương cùng cả nước vững bước tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa. Sau Đại hội, Tỉnh ủy đã khẩn trương hoàn thiện, ban hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.



Tại hội nghị với thời gian 1,5 ngày, các cán bộ chủ chốt toàn tỉnh được nghiên cứu sâu nội dung từng chuyên đề của Nghị quyết trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế -xã hội; quốc phòng, an ninh, nội chính, đối ngoại; xây dựng hệ thống chính trị. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, gương mẫu, nắm bắt đầy đủ, sâu sắc tinh thần, nội dung của Nghị quyết, nhất là 4 chương trình trọng tâm, những nội dung mới, khâu đột phá, nhiệm vụ, giải pháp… để có thể truyền đạt sâu sắc, đầy đủ tại địa phương, đơn vị và chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị. Gắn kết việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của cấp mình. Sau hội nghị kịp thời triển khai việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tuyên truyền, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân theo đúng kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hội trường 2-9. Ảnh: Anh Huy



Trực tiếp quán triệt chuyên đề về giữ vững quốc phòng-an ninh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và tăng cường hoạt động đối ngoại góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nêu lên những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại trong công tác quốc phòng, an ninh, phòng chống tham nhũng, lãng phí và hoạt động đối ngoại trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời nhấn mạnh để tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, cải cách tư pháp và hoạt động đối ngoại 5 năm tới (2020-2025), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã xác định: “Tập trung phát triển kinh tế-xã hội kết hợp với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế; giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, duy trì quan hệ hữu nghị với các tỉnh láng giềng khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí” là 1 trong 4 quan điểm phát triển cần tập trung chỉ đạo.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe chuyên đề an ninh trật tự. Ảnh: Đức Thụy



Theo đó Bí thư Tỉnh ủy quán triệt 1 số nhiệm vụ, giải pháp về quốc phòng, an ninh, nội chính, đối ngoại trong nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể: Quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh, nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang “chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí…



Các đại biểu sẽ tiếp tục được nghiên cứu, quán triệt 2 chuyên đề về phát triển kinh tế-xã hội và công tác xây dựng hệ thống chính trị vào chiều cùng ngày và sáng 6-1.



ANH HUY