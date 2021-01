6 đảng bộ có vị trí quan trọng được thêm đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng

6 đảng bộ có vị trí quan trọng được có thêm đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là Đảng bộ: Quân đội, Công an, TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Khối các cơ quan TW và Khối doanh nghiệp TW.





Về số lượng đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong thông tin gửi các cơ quan báo chí tại Hội nghị do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức vừa qua, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng Ban Tổ chức Trung ương, cho biết: Đại hội XIII của Đảng diễn ra vào tháng 1 này có tổng số 1.590 đại biểu tham dự, trong đó có 194 đại biểu đương nhiên, 1.381 đại biểu được bầu và 15 đại biểu được chỉ định.



Còn tại Đại hội X có tổng số 1.178 đại biểu, sang Đại hội XI là 1.377, tăng 199 đại biểu; còn Đại hội XII là 1.510, tăng 133 đại biểu. Với sự tham dự của 1.590 đại biểu, Đại hội XIII lần này sẽ tăng 80 đại biểu so với Đại hội trước.





Có tổng số 1.590 đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng, nhiều hơn 80 đại biểu so với Đại hội XII. Ảnh LD





Theo ông Hà, việc phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc căn cứ theo quy định của Điều lệ Đảng và có tính đến địa điểm tổ chức Đại hội. Theo đầu mối đảng bộ trực thuộc Trung ương, có 67 đảng bộ, và mỗi đảng bộ được phân bổ 13 đại biểu. Theo số lượng đảng viên của từng đảng bộ, cứ 12.000 đảng viên được 1 đại biểu. Nếu còn dư 6.001 trở lên thì được thêm 1 đại biểu nữa.



Trong thông tin gửi các cơ quan báo chí tại Hội nghị do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức vừa qua, ông Nguyễn Đức Hà cũng cho biết, tại Đại hội XI, cứ 10.000 đảng viên được 1 đại biểu; còn Đại hội XII, cứ 11.000 đảng viên được 1 đại biểu và Đại hội XIII là 12.000 đảng viên.



Tuy nhiên, theo vị trí quan trọng của một số đảng bộ, xác định 6 đảng bộ có vị trí quan trọng là: Quân đội thêm 8 đại biểu, Công an thêm 8 đại biểu, Hà Nội thêm 10, TP HCM thêm 5, Khối các cơ quan TW thêm 39 và Khối doanh nghiệp TW thêm 8.



Về tiêu chuẩn, cơ cấu đại biểu, quy định rõ định hướng tiêu chuẩn đại biểu dự Đại hội về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín và sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ của đại biểu. Theo ông Hà, đây là nội dung mới so với Đại hội XII của Đảng.



Còn định hướng cơ cấu đại biểu, Trung ương định hướng về cán bộ lãnh đạo, quản lý; đại biểu nữ, trẻ, dân tộc; đối với các đoàn đại biểu tỉnh, thành phố có khoảng 25% số đại biểu công tác ở cấp huyện và cơ sở. Về việc này, Trung ương giao cho Bộ Chính trị quyết định cụ thể việc phân bổ đại biểu đối với từng đảng bộ.

Theo Ái Vân (LĐO)