Xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở

(GLO)- Chi bộ tổ dân phố 3 (phường Tây Sơn, thị xã An Khê) luôn phát huy vai trò là hạt nhân lãnh đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện.





Ông Hồ Văn Long-Phó Bí thư Chi bộ kiêm Phó Tổ trưởng tổ dân phố 3-cho biết: Chi bộ có 38 đảng viên, trong đó 6 đảng viên được miễn sinh hoạt đảng do tuổi cao sức yếu. Thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp trên giao, Chi bộ luôn phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc đoàn kết thống nhất; nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Cùng với đó, Chi bộ tập trung lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa.

Phiên họp định kỳ của Chi ủy Chi bộ tổ dân phố 3 (phường Tây Sơn, thị xã An Khê). Ảnh: Ngọc Minh



Theo ông Long, trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt; phổ biến, quán triệt và triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ của địa phương đến toàn thể đảng viên. Chú trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên; nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trước cấp ủy và toàn chi bộ. Luôn thể hiện tính dân chủ, công khai trong công tác tự phê bình và phê bình, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. “Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, trong đó trên 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”-ông Long thông tin.



Tổ dân phố 3 có 336 hộ với 1.536 khẩu. Cùng với việc xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, Chi bộ còn chủ động phân công đảng viên trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để vận động nhân dân chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân đầu tư phát triển kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ bằng việc mở nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh, buôn bán; áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất; mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi… Nhờ đó, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Đến nay, tổ dân phố 3 chỉ còn 5 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo; 96% hộ có điều kiện kinh tế khá.



Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tây Sơn về đảm bảo trật tự và xây dựng tuyến phố văn minh, Chi bộ tổ dân phố 3 đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí để lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn. Chi bộ cũng vận động người dân đóng góp kinh phí để tu sửa, nâng cấp mương thoát nước, lát gạch vỉa hè; vận động nhân dân đăng ký thu gom rác thải. Bà Vũ Thị Bảy-Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 3-cho hay: “Chi bộ quán triệt và chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố thường xuyên phối hợp với các hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, người dân tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng đoạn đường tự quản; vận động phụ nữ dọn vệ sinh môi trường và chăm sóc cây xanh tại các tuyến đường trong khu dân cư”.



Ngoài ra, Chi bộ tổ dân phố 3 đã lãnh đạo việc xây dựng quy ước về việc thực hiện nếp sống văn hóa mới, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người dân. Các quy định trong việc cưới, việc tang, mừng thọ... được người dân trong tổ dân phố nghiêm túc thực hiện. Hàng năm, tổ dân phố có trên 90% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Từ năm 2004 đến nay, tổ 3 đều được UBND thị xã An Khê công nhận danh hiệu tổ dân phố văn hóa. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn được giữ vững.



Ông Lương Thành Công-Bí thư Đảng ủy phường Tây Sơn-cho biết: Chi bộ tổ dân phố 3 là một trong những đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị hàng năm ở địa phương. Nhờ phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo nên Chi bộ đã vận động nhân dân chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn minh ở khu dân cư, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Với những kết quả đạt được, Chi bộ tổ dân phố 3 đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê tặng giấy khen.

NGỌC MINH