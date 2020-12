Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn tuyên truyền biển đảo gắn với an sinh xã hội

(GLO)- Cùng với công tác phối hợp tuyên truyền về biển đảo, nhiều năm qua, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải Quân) còn hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai.





Mới đây, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn đã tiến hành bàn giao căn nhà tình nghĩa cùng nhiều vật dụng thiết yếu cho gia đình bà Đinh Thị Nót (làng Hòa Bình, xã Tú An, thị xã An Khê). Căn nhà rộng hơn 30 m2 với tổng kinh phí xây dựng 80 triệu đồng do Tổng Công ty trích từ nguồn quỹ xã hội từ thiện hỗ trợ. Ngày nhận bàn giao nhà, bà Nót vui mừng vì từ nay có một ngôi nhà vững chãi để ở. Càng vui hơn vì ngôi nhà mới được làm theo kiểu nhà sàn truyền thống mà bà hằng ao ước.

Chia sẻ về hoàn cảnh của bà Nót, ông Trần Thanh Cảnh-Chủ tịch UBND xã Tú An-cho hay: Con cái đều đã lập gia đình nên bà Nót sống một mình. Bà già yếu, không còn sức lao động, đất sản xuất cũng đã chia cho các con nên sống chủ yếu dựa vào số tiền trợ cấp hàng tháng. “Căn nhà tình nghĩa cùng với các vật dụng thiết yếu là món quà thiết thực đối với gia đình. Riêng về số tiền 10 triệu đồng Tổng Công ty hỗ trợ thêm, địa phương cũng đã hướng dẫn bà mở sổ tiết kiệm”-Chủ tịch UBND xã Tú An cho hay.

Khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Đinh Thị Nót (làng Hòa Bình, xã Tú An, thị xã An Khê). Ảnh: Anh Huy



Ngoài việc bàn giao nhà tình nghĩa, Tổng Công ty còn trao tặng nhiều phần quà giá trị cho gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã An Khê. Cô Trương Thị Cẩm Thúy-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Tú An) thông tin: Tổng Công ty đã trao tặng 40 chiếc cặp sách và hỗ trợ 20 triệu đồng để nhà trường mua thêm đồ dùng phục vụ dạy và học. 100% học sinh tại điểm trường chung 3 làng là người dân tộc thiểu số. Cuộc sống của các em còn khó khăn, thiếu thốn. Vì vậy, những món quà mà Tổng Công ty trao tặng vô cùng thiết thực.



Theo Đại tá Phạm Văn Phèn-Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Bộ Tư lệnh Hải quân với tỉnh Gia Lai, Tổng Công ty đã trực tiếp ký kết với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo hàng năm. Những nội dung thông tin, tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ quyền biển, đảo cũng như vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Song song đó, Tổng Công ty cũng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nghĩa tình như: phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó… Riêng trong năm 2020, đơn vị đã trích kinh phí hơn 600 triệu đồng để thực hiện công tác dân vận, nghĩa tình tại địa bàn tỉnh. Những hoạt động này đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giúp nhiều gia đình vơi bớt khó khăn trong cuộc sống và tô thắm hơn nữa hình ảnh, phẩm chất sáng ngời của “Bộ đội cụ Hồ”.



Đại tá Phạm Văn Phèn cho biết, năm 2021 và những năm tiếp theo, công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo sẽ có nhiều đổi mới cho phù hợp với tình hình và đa dạng đối tượng, phạm vi, địa bàn. Ngoài đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thì công tác tuyên truyền biển, đảo còn chú trọng đến thanh niên, học sinh, đồng bào công giáo tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Riêng về hoạt động dân vận, an sinh xã hội, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn thông tin: Đối với Gia Lai, công tác phối hợp được triển khai, duy trì 10 năm qua và thời gian tới sẽ mở rộng đối tượng nhận phụng dưỡng, chăm sóc cũng như xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn tặng quà cho các em học sinh tại điểm trường chung Trường Tiểu học Lê Văn Tám. Ảnh: Anh Huy



Tại hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2020 và ký kết phối hợp tuyên truyền năm 2021 mới đây, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ mong muốn Quân chủng Hải quân, Đảng ủy-Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn tiếp tục hỗ trợ, thông tin về công tác tuyên truyền biển, đảo; quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh được đi thăm huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội trên địa bàn.



ANH HUY