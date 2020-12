Thông điệp của Thủ tướng nhân Ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh 27/12

Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về Ngày quốc tế phòng, chống dịch bệnh 27/12.





Bác sỹ chuẩn bị tiêm mũi vắcxin ngừa COVID-19 Nano Covax nhóm liều 50mcg cho tình nguyện viên. (Ảnh: Diệp Trương/TTXVN)



Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua sáng kiến của Việt Nam với Nghị quyết về việc lấy ngày 27/12 hàng năm là Ngày quốc tế Phòng, chống dịch bệnh.



Nhân dịp này, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu toàn văn Thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về Ngày quốc tế phòng, chống dịch bệnh 27/12:



Trong thời điểm cộng đồng quốc tế khép lại năm 2020 đầy thử thách và khó khăn do đại dịch COVID-19, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua sáng kiến của Việt Nam với Nghị quyết về việc lấy Ngày 27/12 hàng năm là Ngày quốc tế Phòng chống dịch bệnh, một Nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức của từng cá nhân, cộng đồng, quốc gia và quốc tế về tầm quan trọng và sự cần thiết, cấp bách của việc phòng ngừa, hợp tác, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh.



Bằng sự đồng tình, ủng hộ và chung tay hành động của người dân cả nước, với tuyến đầu là đội ngũ y bác sỹ và sự hợp tác tích cực với nhiều quốc gia, tổ chức khu vực và quốc tế, đến nay Việt Nam đã kiểm soát tốt đại dịch COVID-19, bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi, duy trì tăng trưởng kinh tế đạt mức cao.



Với những thành tựu đã đạt được và trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 vừa là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2020-2021 và là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã đề xướng sáng kiến về Ngày quốc tế Phòng, chống dịch bệnh.



Thật tự hào khi sáng kiến này đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, rộng rãi của cộng đồng quốc tế, thể hiện qua việc có 112 quốc gia đồng bảo trợ Nghị quyết.



Điều này cho thấy sáng kiến của Việt Nam đưa ra đúng thời điểm và đáp ứng đúng sự quan tâm cao của cộng đồng quốc tế về phòng, chống đại dịch COVID-19 cũng như các dịch bệnh khác hiện nay và trong tương lai.



Đây là một dấu son thành công của chủ trương chủ động hội nhập quốc tế và nâng tầm đối ngoại đa phương của Việt Nam.



Trên tinh thần kỷ niệm Ngày quốc tế Phòng, chống dịch bệnh 27/12 đầu tiên, tôi kêu gọi các quốc gia, tổ chức và cá nhân nhiệt liệt hưởng ứng và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết này, trong đó đặc biệt quan tâm những nội dung sau:



Thứ nhất, tăng cường phối hợp chính sách, đoàn kết hành động và đề cao hợp tác quốc tế cũng như nỗ lực của các thể chế đa phương trong quản trị toàn cầu, với Liên hợp quốc giữ vai trò trung tâm, nhằm đẩy lùi COVID-19, phòng, chống hiệu quả các dịch bệnh.



Thứ hai, lấy lợi ích của người dân làm trung tâm cho mọi chính sách và hành động, ưu tiên hàng đầu là bảo vệ sức khỏe, tính mạng con người. Trước mắt cần bảo đảm người dân ở mọi quốc gia và vùng lãnh thổ đều có thể tiếp cận vắcxin và thuốc điều trị COVID-19 với giá cả hợp lý.



Thứ ba, chủ động thích ứng trong giai đoạn "bình thường mới," triển khai đồng bộ và hài hòa các giải pháp bảo đảm phòng, chống dịch đi đôi với phục hồi kinh tế, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư xuyên biên giới, duy trì các chuỗi cung ứng, nhất là các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm, trang thiết bị y tế...



Việt Nam tin rằng, cộng đồng quốc tế sẽ phát huy ý chí và sức mạnh của người dân mỗi dân tộc, cũng như tinh thần đoàn kết, hợp tác quốc tế mạnh mẽ để cùng nhau vượt qua thách thức và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho mỗi quốc gia và mọi người dân.



Việt Nam luôn sẵn sàng đóng góp vào hành trình cao cả đó.

Theo TTXVN/Vietnam+