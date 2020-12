Sự cộng hưởng nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

Đối ngoại Quốc hội của Việt Nam trong năm 2020 đạt được những thành tích nổi bật, phản ánh sự hội nhập mạnh mẽ của Quốc hội Việt Nam trên phương diện ngoại giao nghị viện, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.



Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 Nguyễn Thị Kim Ngân chuyển giao chức vụ Chủ tịch AIPA 2021 cho Brunei. Nguồn: Aipa



Khẳng định vai trò của ngoại giao nghị viện



Năm 2020 là một năm thành công trong lĩnh vực ngoại giao của Đảng, Nhà nước trong đó có đóng góp nổi bật của Quốc hội thông qua việc đảm nhiệm thành công vai trò đăng cai tổ chức các hoạt động của Năm Chủ tịch Hội đồng liên nghị viện Đông Nam Á (AIPA) với dấu ấn quan trọng nhất là tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA 41 theo hình thức trực tuyến và hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch luân phiên đại hội đồng AIPA 41.



Chủ trì Hội nghị tổng kết Năm Chủ tịch AIPA 2020 và Đại hội đồng AIPA 41 mới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Năm Chủ tịch AIPA 2020 Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, năm 2020 là năm Việt Nam đảm nhiệm 3 trọng trách quan trọng, đó là: Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA, cũng là năm tiến hành Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Dù khối lượng công việc rất lớn cùng với đó là tác động của đại dịch COVID-19, thiên tai bão lụt, nhưng Việt Nam đã hoàn thành tốt cả 3 trọng trách, góp phần nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.



Lần đầu tiên trong lịch sử của AIPA, Đại hội đồng AIPA được tổ chức theo hình thức trực tuyến nên ban đầu có những nghi ngại, nhưng dưới sự dẫn dắt, điều hòa của Quốc hội Việt Nam, Đại hội đồng AIPA 41 đã thành công tốt đẹp thể hiện qua sự tham gia đông đủ, ủng hộ của các nghị viện thành viên, các nghị viện quan sát viên và nhiều tổ chức nghị viện quốc tế.



Đại hội đồng AIPA 41 đã có nhiều sáng kiến đổi mới thực chất về quy trình thông qua văn kiện họp trực tuyến, số lượng nghị quyết không nhiều, nhưng nội dung toàn diện và bao trùm, đáp ứng thiết thực lợi ích của AIPA và các Nghị viện thành viên.



Các Nghị viện đã nêu những vấn đề cốt lõi về hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông, tôn trọng luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982; ứng phó với đại dịch COVID-19 và khôi phục kinh tế trong và sau đại dịch, thúc đẩy bình đẳng giới, tăng quyền cho phụ nữ, bảo đảm việc làm và thu nhập cho lao động nữ trong thời kỳ COVID-19.



Một kết quả rất quan trọng là Đại hội đồng AIPA 41 đã tổ chức được cuộc họp của Ủy ban Chính trị AIPA sau 3 kỳ Đại hội đồng không thể tổ chức. Thêm vào đó, kể từ Đại hội đồng AIPA 41 sẽ có hội nghị nghị sĩ trẻ AIPA, hội nghị quan hệ đối tác nghị viện vì phát triển bền vững trong khuôn khổ AIPA theo sáng kiến của Quốc hội Việt Nam.



Những nội dung của Năm Chủ tịch AIPA 2020, Đại hội đồng AIPA 41 đã mở ra cho AIPA xác định một Tầm nhìn chiến lược của AIPA trong 5-10 năm tới, khẳng định vai trò của ngoại giao nghị viện khu vực và quốc tế, góp phần vào việc xây dựng Cộng đồng ASEAN ngày càng phát triển, Cộng đồng của người dân, hướng tới người dân, hòa bình và thịnh vượng.



Chủ tịch Quốc hội cũng cho hay thành công của Năm Chủ tịch AIPA 2020 và Đại hội đồng AIPA 41 đã để lại cho chúng ta những bài học kinh nghiệm quý báu; bày tỏ tin tưởng thành công của chúng ta đã để lại ấn tượng sâu sắc, tốt đẹp trong lòng bạn bè. Thành công đó càng khẳng định hoạt động đối ngoại của Quốc hội Việt Nam nói riêng và ngoại giao Việt Nam nói chung tiếp tục đưa đất nước ta đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cộng đồng quốc tế.



Uy tín, bản lĩnh, trí tuệ của Việt Nam



Báo cáo kết quả Năm Chủ tịch AIPA 2020 và Đại hội đồng AIPA 41, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu - Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức AIPA 41 chia sẻ, AIPA lần này đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó có 7 sáng kiến ấn tượng không chỉ đối với Quốc hội Việt Nam mà còn là trong lịch sử AIPA. Điển hình là lần đầu tiên trong lịch sử AIPA, trong điều kiện tình hình thế giới diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Chủ tịch Quốc hội của nước Chủ tịch AIPA có thư gửi Chủ tịch Nghị viện các nước thành viên và nhận được phản hồi rất tích cực từ nghị viện các nước thành viên.



Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh thành công của Đại hội đồng AIPA 41 khi ra được thông cáo chung và 26 nghị quyết có sự đồng thuận của tất cả các nghị viện thành viên. Trong phiên bế mạc, trưởng đoàn các nghị viện các nước đều ghi nhận thành công của AIPA 41 và đánh giá cao năng lực tổ chức của Quốc hội Việt Nam.



Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn - thành viên Ban Tổ chức AIPA khẳng định, những kết quả rất quan trọng trên lĩnh vực đối ngoại trong năm qua, trong đó có nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ tịch AIPA 2020 và Đại hội đồng AIPA 41 và vai trò là Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cùng với các thành tích của đất nước trong kiểm soát đại dịch COVID-19, duy trì ổn định kinh tế - xã hội, đã góp phần khẳng định một lần nữa uy tín, bản lĩnh, trí tuệ của Việt Nam trong giai đoạn khó khăn hiện nay.



Đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch AIPA 2020 và Chủ tịch Đại hội đồng AIPA 41 đã tạo được ấn tượng đậm nét về vai trò, vị thế quốc tế của Việt Nam cũng như năng lực điều hành dẫn dắt của Quốc hội Việt Nam tại các diễn đàn nghị viện đa phương, khu vực và quốc tế. Vai trò Chủ tịch AIPA 2020 và Chủ tịch Đại hội đồng AIPA 41 đã được hòa quyện và cộng hưởng với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, góp phần quan trọng giữ vững đà liên kết của khu vực, đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN và củng cố vai trò trung tâm, gia tăng vị thế quốc tế của ASEAN cũng như AIPA trong môi trường thế giới đang biến đổi mạnh mẽ và sâu sắc.



Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, việc Việt Nam xuất sắc đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch AIPA, Chủ tịch ASEAN là một nền tảng để vững bước, tự tin triển khai xây dựng đường lối đối ngoại và công tác đối ngoại của đất nước trong giai đoạn mới sau Đại hội XIII của Đảng.



