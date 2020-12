Ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh Gia Lai với ngành Ngân hàng

(GLO)- Chiều 14-12, Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh Gia Lai phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng.

Hội nghị đã thống nhất ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa Công an tỉnh với Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh; giữa Công an tỉnh với Vietcombank Gia Lai, Vietcombank Bắc Gia Lai, BIDV Gia Lai, BIDV Nam Gia Lai, BIDV Phố Núi, Agribank Gia Lai, Agribank Đông Gia Lai, VietinBank Gia Lai.

Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh với các ngân hàng sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, an ninh kinh tế, tạo lập môi trường ổn định phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế-xã hội.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Sơn Ca

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TP. Pleiku, Công an huyện Chư Sê đã chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nhằm phòng-chống tội phạm cướp ngân hàng, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hệ thống ngân hàng; việc xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong các ngân hàng trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo an ninh nội bộ, an ninh kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng.

SƠN CA