Dấu ấn tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân

(GLO)- Những năm gần đây, Chi bộ Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc nhằm định hướng, triển khai thực hiện các giải pháp kinh doanh đạt kết quả cao. Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 90% so với năm trước, đời sống của người lao động được nâng cao.





Để đạt được kết quả đáng khích lệ đó, Chi bộ Công ty luôn chú trọng phối hợp với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc thực hiện cơ cấu, sắp xếp lại hệ thống kinh doanh đối với một số ngành hàng cho phù hợp với quy mô và tình hình thực tế, nhu cầu thị trường, xây dựng chiến lược đầu tư kinh doanh dài hơi và có trọng tâm, trọng điểm. Cùng với đó, Chi ủy cũng phối hợp tốt với các bộ phận lãnh đạo Công ty bố trí lao động, cơ cấu, bổ nhiệm cán bộ quản lý phù hợp với khả năng nhằm phát huy thế mạnh của từng cá nhân cùng phục vụ mục tiêu tăng trưởng của đơn vị.

Một buổi sinh hoạt của Chi bộ Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai. Ảnh: Văn Lê



Nhờ đó, giai đoạn 2015-2020, kết quả kinh doanh của Công ty luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, cổ tức chi trả hàng năm bình quân vượt 7,4%, thu nhập bình quân của người lao động vượt 20%.

Năm 2020, mặc dù trong điều kiện khó khăn chung của tỉnh và ảnh hưởng bất lợi của dịch Covid-19 nhưng Công ty vẫn đạt được kết quả rất đáng phấn khởi. Lợi nhuận sau thuế là 2,85 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch (tăng 90% so năm 2019); thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước vượt 30,7% so kế hoạch đề ra; thu nhập bình quân lao động đạt 9,5 triệu đồng/tháng, tăng 5,4% so với năm 2019; nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đạt 100%…

Ghi nhận kết quả nói trên, Công ty đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về hoạt động kinh doanh; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen về việc chăm lo cho đoàn viên và người lao động năm 2020.



Cùng với đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, đảng viên và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể được Chi bộ chú trọng. Chi bộ cũng chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa người sử dụng lao động và người lao động, giúp người lao động luôn ổn định tư tưởng, an tâm làm việc, cống hiến với ý thức trách nhiệm ngày càng cao.



Có thể khẳng định, một trong những nguyên nhân dẫn đến thành công là Chi bộ Công ty đã thực hiện tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết phát huy trí tuệ tập thể đảng viên; phối hợp hiệu quả với Ban Giám đốc trong việc thống nhất chủ trương tái cơ cấu, điều hành linh hoạt, đề ra nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của người lao động. Bên cạnh đó, tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động luôn chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công ty luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần người lao động; đồng thời, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội.



Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ luôn coi trọng giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Đồng thời, Chi bộ duy trì tổ chức sinh hoạt nền nếp, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình của tập thể cấp ủy, đảng viên, góp phần tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ.



Bên cạnh đó, Chi bộ chú trọng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhờ đó, những năm gần đây, Chi bộ luôn được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh công nhận hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.



VĂN LÊ