Chủ tịch Quốc hội mừng Giáng sinh Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Giáng sinh 2020 Tòa Giám mục Tổng Giáo phận Huế, Đức Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)



Sáng 22/12, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm, chúc mừng Giáng sinh và năm mới 2021 tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, chúc mừng Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam.



Cùng tham dự có Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu; Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng…



Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tặng hoa và chúc Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, các vị chức sắc, tu sỹ cùng đồng bào Công giáo một Giáng sinh an lành, hạnh phúc, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.



Thông báo kết quả phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, Chủ tịch Quốc hội cho biết, năm 2020, Việt Nam và thế giới chịu tác động, ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19; gần cuối năm, mưa bão liên tiếp xảy ra tại các tỉnh miền Trung...



Với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng tâm hiệp lực của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có các tổ chức tôn giáo, đất nước đã nỗ lực vượt lên khó khăn, dự kiến GDP tăng trưởng khoảng 2,5%. Năm 2020 là năm thứ 5 liên tiếp Việt Nam duy trì xuất khẩu cao hơn nhập khẩu.



Cho biết Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng trong phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhiều ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại, trong đó có du lịch.



Chia sẻ với khó khăn của tỉnh Thừa Thiên Huế khi du lịch được coi là ngành kinh tế mũi nhọn, Chủ tịch Quốc hội đánh giá tỉnh đã rất nỗ lực vượt lên khó khăn, vừa khắc phục hậu quả thiên tai, vừa giữ nhịp độ tăng trưởng, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân.



Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân trong tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó có vai trò đóng góp của các tổ chức tôn giáo.



Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh và các linh mục đã vận động giáo dân ủng hộ các chủ trương của Đảng, chấp hành các chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện những nghĩa cử cao đẹp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ, sớm vượt qua khó khăn…



Chủ tịch Quốc hội cho biết, dự kiến đầu tháng 1/2021 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ngày 23/5/2021 sẽ diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp.



Với chức năng là cơ quan lập pháp, Quốc hội sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để đưa đất nước ngày một phát triển; đảm bảo việc thực thi pháp luật, trong đó có chính sách pháp luật về tôn giáo, tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích của mình.



Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh phát biểu chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đã tới Tòa Tổng giám mục Giáo phận Huế chúc mừng Giáng sinh và cho biết Noel là dịp để mọi người gặp gỡ, chúc mừng cuộc sống tốt đẹp, đầy ắp nụ cười và tình thân ái.



Qua Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh gửi lời cảm ơn và lời chúc mừng Giáng sinh tốt đẹp đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Tôn giáo Chính phủ đã gửi thư, lẵng hoa chúc mừng Noel tới Giáo phận Huế.



Cho rằng Noel còn là dịp để cùng nguyện ước những điều tốt lành cho đất nước, cho đồng bào mọi tôn giáo, Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh bày tỏ vui mừng về những thành tựu kinh tế-xã hội mà đất nước đã đạt được trong năm 2020 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ...; đồng thời khẳng định cam kết góp phần cùng đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới, nhất là trong bối cảnh sắp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.





Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Giáng sinh 2020 gia đình ông Đỗ Trân Huệ là gia đình giáo dân tiêu biểu của Giáo phận Thừa Thiên-Huế. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)



Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm gia đình ông Đỗ Trân Huệ, giáo dân tiêu biểu thuộc Giáo phận Huế. Gửi tới các thành viên trong gia đình lời chúc tốt đẹp nhân dịp Giáng sinh và năm mới 2021, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các thế hệ trong gia đình nỗ lực tiếp nối truyền thống tốt đẹp, góp phần xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.



Trước đó, trong chuyến thăm làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế, chiều 21/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã thăm và trao quà tới Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Thau, có chồng và con là liệt sỹ, ở phường An Cựu; thăm gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Văn Ngữ, ở phường Xuân Phú, thành phố Huế.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)