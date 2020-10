Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sáng nay 19-10 đã chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tại Phủ Chủ tịch.





Sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Suga Yoshihide. Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo dự lễ ký kết văn kiện và gặp gỡ báo chí.



Cùng ngày, Thủ tướng Suga Yoshihide tới chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thăm Nhà sàn Chủ tịch Hồ Chí Minh, gặp gỡ nói chuyện với sinh viên Trường Đại học Việt-Nhật, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đặt vòng hoa và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, tiếp Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt-Nhật Phạm Minh Chính, dự chiêu đãi trọng thể của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân.



Trước đó, chiều 18-10, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân đã tới sân bay Nội Bài, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân.



Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Suga Yoshihide, diễn ra một tháng sau khi nhậm chức. Ông Suga Yoshihide cũng là vị thủ tướng Nhật Bản thứ hai liên tiếp, lựa chọn Việt Nam là nước đi thăm đầu tiên sau khi nhậm chức.



Thành phần Đoàn gồm có: Ngài Suga Yoshihide, Thủ tướng Nhật Bản; bà Suga Mariko, Phu nhân Thủ tướng Nhật Bản; ông Sakai Manabu, Phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản; ông Izumi Hiroto, Cố vấn đặc biệt Thủ tướng Nhật Bản; ông Iijima Isao, Cố vấn đặc biệt Thủ tướng Nhật Bản; ông Takaba Yo, Thư ký điều hành của Thủ tướng Nhật Bản; ông Nitta Shobun, Thư ký điều hành của Thủ tướng Nhật Bản; ông Masuda Kazuo, Thư ký điều hành của Thủ tướng Nhật Bản; ông Ohsawa Genichi, Thư ký điều hành của Thủ tướng Nhật Bản; ông Kadomatsu Takashi, Thư ký điều hành của Thủ tướng Nhật Bản; ông Mori Takeo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản; ông Yamada Takio, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam; ông Kitamura Shigeru, Trưởng Ban Thư ký Hội đồng an ninh Quốc gia.



Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Suga Yoshihide và Phu nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản đang tiếp tục phát triển tốt đẹp, mạnh mẽ và thực chất trên nhiều lĩnh vực, sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, các chuyến thăm, tiếp xúc ở các cấp, nhất là cấp cao được duy trì thường xuyên ở các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội. Việc đón Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide thăm chính thức Việt Nam lần này là cơ hội khẳng định với cộng đồng quốc tế về một Việt Nam an toàn, hiệu quả trong đối phó dịch COVID-19, đồng thời đề cao thành tựu đổi mới, phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao vị thế quốc tế, triển khai đường lối đối ngoại, quyết tâm hội nhập quốc tế của Việt Nam.



