Sau Đại hội XIII, Bộ Chính trị sẽ chỉ định Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương

Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, theo quy định của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương sẽ không bầu Đảng ủy Công an Trung ương mà do Bộ Chính trị chỉ định.

Sáng nay (8/10), Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức họp báo giới thiệu Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội diễn ra từ 11 đến 13/10, dự Đại hội có 350 đại biểu. Bộ Chính trị phân công Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương.



Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an (ảnh T.T)

Chủ đề của Đại hội và phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

là: Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ; Xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại; Phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh trật, an toàn xã hội; Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương không tiến hành bầu Đảng ủy Công an Trung ương, nhân sự Đảng ủy Công an Trung ương do Bộ Chính trị chỉ định sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Cũng sau Đại hội, Bộ Chính trị sẽ chỉ định Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương.

Bộ Chính trị làm việc về chuẩn bị đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương

Trả lời câu hỏi liên quan đến quy hoạch nhân sự, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, nhân sự Đảng ủy Công an Trung ương được chuẩn bị chu đáo. Có các trường hợp được giới thiệu tái cử và các trường hợp lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Có cả trường hợp đề nghị Bộ Chính trị xem xét để trình Ban Chấp hành Trung ương quyết định.



Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn (ảnh T.T)

Theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an), Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ đã báo cáo Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị Đại hội. Bộ Chính trị đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, bám sát Chỉ thị 35 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, chu đáo, khoa học, có tính tổng kết cao, kết cấu, bố cục rõ ràng.

"Về cơ cấu nhân sự Đảng ủy Công an Trung ương khóa mới, chúng tôi thực hiện đúng theo các quy định và Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Đảng ủy Công an Trung ương có 63 đầu mối, không phải đơn vị nào cũng được cơ cấu, việc này đã được xây dựng thành đề án, có sự thống nhất rất cao các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Nhân sự tham gia Đảng uy Công an Trung ương đã được báo cáo Bộ Chính trị để chuẩn y và chỉ định trong thời gian tới", Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn cho biết.

Theo Dân Việt