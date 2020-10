Phường Hội Thương tiên phong "Dân vận khéo"

(GLO)- Mới đây, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức gặp mặt, tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” toàn quốc. Phường Hội Thương (TP. Pleiku) là tập thể duy nhất của tỉnh Gia Lai được nêu gương cùng 202 điển hình toàn quốc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020.





Ông Bùi Văn Cư (tổ 6, phường Hội Thương) chia sẻ niềm vui trong căn nhà mới. Ảnh: Lam Nguyên



Ông Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch UBND TP. Pleiku: “Trong quá trình đô thị hóa, việc chỉnh trang, xây dựng liên quan nhất định đến quyền lợi của người dân. Dưới sự chỉ đạo của thành phố, UBND phường Hội Thương đã tích cực phối hợp với cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân thống nhất phương án giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công không những đối với dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú mà còn với nhiều công trình xây dựng cơ bản khác trên địa bàn. Phường cũng thực hiện rất tốt công tác xóa đói giảm nghèo, chăm lo những hoàn cảnh khó khăn; kết nghĩa, hỗ trợ các xã vùng ven phát triển, nâng cao đời sống người dân”.

Vừa trở về từ Hà Nội, bà Võ Thị Hằng-Chủ tịch UBND phường Hội Thương-cho biết: “Đây là vinh dự đối với tập thể phường, khẳng định quá trình phấn đấu, đoàn kết của cả hệ thống chính trị đóng góp vào quá trình hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”.



Trao đổi thêm về công tác “Dân vận khéo” thời gian qua, bà Hằng cho hay: Đầu tiên là tập trung lãnh đạo đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” trong công tác đầu tư, chỉnh trang hạ tầng đô thị đến năm 2020 theo Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku (khóa X). Hiểu ra, người dân đồng thuận đóng góp công sức, vật tư để nâng cấp, xây dựng mới hội trường tổ dân phố, đường giao thông nông thôn, mở rộng đường hẻm dưới 3 m, sửa chữa các đường hẻm xuống cấp, lắp đặt điện chiếu sáng... Đến nay, 100% các tuyến đường hẻm trên địa bàn phường đều được bê tông hóa và có điện chiếu sáng.



Nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc để thành phố đầu tư mở rộng, xây dựng hệ thống thoát nước. Đơn cử trên đường Sư Vạn Hạnh với chiều dài tuyến 1.400 m, Đảng ủy phường đã vận động 109/109 hộ hiến đất và tháo dỡ các công trình nằm trong diện tích giải tỏa (khoảng 1.237 m2) để mở rộng đường và làm mương thoát nước. Tương tự, 35 hộ dân sinh sống trên đường Phan Đình Giót (chiều dài 275 m) cũng đã thống nhất hiến đất, vật kiến trúc với diện tích đất giải tỏa khoảng 141 m2.

Anh Trần Văn Mười (tổ 7) chia sẻ: “Diện tích nhà tôi rất nhỏ, ngang 6 m, sâu 7 m. Gia đình khó khăn, chủ yếu buôn bán nhỏ lẻ. Khi thành phố đầu tư mở rộng đường Phan Đình Giót, cán bộ phường xuống vận động, trò chuyện thân tình. Hiểu sự cần thiết, tôi quyết định lùi vào 2 m, hiến tổng cộng 12 m2, giúp đường thông hè thoáng, sinh hoạt thuận lợi hơn hẳn”.



Với công tác giảm nghèo bền vững, bằng nguồn vận động từ nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trên địa bàn, những năm qua, phường đã xây mới 11 ngôi nhà và sửa chữa 8 ngôi nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và hộ đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí hơn 666 triệu đồng.

Trò chuyện cùng chúng tôi trong căn nhà vừa được hộ trợ xây lại cách đây 3 tháng, ông Bùi Văn Cư (tổ 6) xúc động: “Căn nhà có diện tích hơn 60 m2, kinh phí xây dựng 80 triệu đồng. Gia đình tôi còn được các nhà hảo tâm tặng thêm một số vật dụng sinh hoạt. Sau hơn 40 năm sống trong cảnh tạm bợ, bây giờ, gia đình tôi mới có căn nhà kiên cố, không còn phải lo lắng nắng mưa”.



Chủ tịch UBND phường cho biết thêm: Công tác dân vận của các lực lượng Công an, quân sự, Ban Bảo vệ dân phố cũng được thực hiện thường xuyên. Lực lượng dân quân tự vệ phường thực hiện tốt công tác dân vận gắn với nhiệm vụ huấn luyện quân sự hàng năm, tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của các cơn mưa lớn, đóng góp hơn 1.000 ngày công giúp nhân dân phát quang đường làng, ngõ phố, khơi thông cống rãnh, xây dựng và sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Lực lượng Công an phường tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác vận động nhân dân hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng-chống và tố giác tội phạm. Qua phát động, người dân đã kịp thời cung cấp hàng trăm tin báo giúp cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn và điều tra, xử lý các vụ án; chủ động tố giác, bài trừ tà đạo, góp phần làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Đáng chú ý, phường đã vận động lắp đặt và đưa vào sử dụng hiệu quả 20 camera giám sát an ninh trật tự, giao thông tại những điểm phức tạp trên địa bàn.

Ông Bùi Xuân Đồng-Tổ trưởng tổ 7-cho biết: “Hai năm qua, chỉ trên trục đường Phùng Hưng đã có đến 4 camera an ninh do phường vận động lắp đặt. Nhờ vậy, nhiều vụ trộm cắp đã được phát hiện, xử lý kịp thời sau khi trích xuất từ camera. Nhiều nhóm thanh niên hư hỏng cũng không còn tụ tập tại khu vực này nữa, an ninh trật tự được đảm bảo”.

LAM NGUYÊN