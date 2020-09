"Gia Lai không ngừng đổi mới, phát triển"

(GLO)- Lời Tòa soạn: Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, P.V Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại ý kiến của cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về những thành tựu mà tỉnh nhà đạt được trong thời gian qua cũng như một số giải pháp trong những năm tới.



* Ông NGUYỄN ĐÌNH TUẤN-Phó Giám đốc Sở Y tế:

Sau 70 năm xây dựng và phát triển (1950-2020), ngành Y tế tỉnh không ngừng củng cố và phát triển mạng lưới y tế, nhất là y tế cơ sở, góp phần chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đội ngũ cán bộ y tế phát triển cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo ở tất cả các tuyến. Đến nay, tỉnh ta đạt tỷ lệ 7,9 bác sĩ/vạn dân và 91% xã có bác sĩ. Toàn tỉnh hiện có 194 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, đạt tỷ lệ 88,2%.



Công tác y tế dự phòng được triển khai có hiệu quả, các loại dịch bệnh đã được khống chế, đẩy lùi. Công tác tiêm chủng được triển khai thường xuyên, tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin hàng năm duy trì trên 92%; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm dần qua từng năm (suy dinh dưỡng thể nhẹ cân năm 2015 là 20%, năm 2019 là 19%, dự kiến năm 2020 là 18,9%); tỷ lệ tăng dân số tự nhiên từ 13,45‰ năm 2015 giảm xuống còn 12‰ năm 2019 và dự kiến năm 2020 là 11,5‰.



Công tác khám-chữa bệnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao đã được áp dụng; chất lượng chuyên môn y tế các tuyến từng bước được nâng lên, đáp ứng nhu cầu khám-chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư trực tiếp cho ngành Y tế như: dự án phòng-chống sốt rét do Quỹ Toàn cầu tài trợ; dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân do ADB tài trợ; dự án hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên (HEMA) do EC tài trợ...



Thời gian tới, ngành Y tế tỉnh tiếp tục củng cố mạng lưới y tế từ tuyến tỉnh đến cơ sở, phấn đấu người dân được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế có chất lượng, thực hiện công bằng trong khám-chữa bệnh, từng bước nâng cao chất lượng dân số.



* Anh BÙI DUY TOÀN-Bí thư Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh:



Từ ngày 26-3-2019, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh và Đoàn khối các Cơ quan tỉnh hợp nhất thành Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh với 87 tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc và hơn 4.399 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).



Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ trong khối luôn hăng hái, đi đầu tham gia giải quyết nhiều vấn đề trong cộng đồng. Các phong trào tình nguyện như “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Kỳ nghỉ hồng”; các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ thanh-thiếu nhi và nhân dân ở vùng sâu, vùng xa... được ĐVTN hưởng ứng tích cực, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của thanh niên thời kỳ mới.



Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác chuyên môn, ĐVTN trong khối tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ” với phương châm “Ở đâu có ĐVTN và tổ chức Đoàn ở đó có hoạt động sáng tạo trẻ”. Thông qua đó, ĐVTN tích cực đề xuất các ý tưởng sáng tạo, đề tài khoa học, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác và sản xuất kinh doanh. Nhiều đề tài, sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng.



Cùng với đó, hưởng ứng cuộc vận động “ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”, các tổ chức cơ sở Đoàn trong khối đã tổ chức nhiều phong trào thi đua, tạo điều kiện cho cán bộ, ĐVTN phấn đấu rèn luyện để giới thiệu cho cấp ủy Đảng theo dõi, bồi dưỡng và xem xét kết nạp. Trong 6 tháng đầu năm 2020, có 65 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.



Sự nhiệt huyết, sáng tạo của thế hệ trẻ góp phần tích cực vào sự phát triển của quê hương. Thời gian tới, Đoàn khối tiếp tục tăng cường phối hợp chung sức xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ giải quyết việc làm cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số.



* Ông TRẦN NGỌC BẰNG-cựu chiến binh phường Ia Kring, TP. Pleiku:



Năm 1978, tôi vào Gia Lai sinh sống. Hồi đó, tỉnh nhà còn kém phát triển, hạ tầng sơ sài, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Thế nhưng, với sự chung sức đồng lòng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, giờ đây, tỉnh nhà không ngừng đổi mới và phát triển bền vững. Đặc biệt, ngày 22-1-2020, TP. Pleiku chính thức được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Hy vọng, với những giải pháp phù hợp, Đảng bộ tỉnh sẽ lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong nhiệm kỳ 2015-2020, góp phần đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

NHƯ Ý-THỦY BÌNH