Chư Pưh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 2 mở rộng

(GLO)- Ngày 25-9, Huyện ủy Chư Pưh, Gia Lai đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 2 (mở rộng) khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo báo cáo của Huyện ủy Chư Pưh, 9 tháng đầu năm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể luôn được chú trọng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Về kinh tế, tốc độ tăng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) đạt hơn 2.529 tỷ đồng (tăng 6,73% so với cùng kỳ năm trước), đạt 69,92% so với kế hoạch. Diện tích gieo trồng toàn huyện 31.685,5 ha cây trồng các loại (đạt 97,2% kế hoạch (tăng 33,2% so với cùng kỳ năm 2019); giá trị công nghiệp-xây dựng cơ bản (giá so sánh năm 2010) ước đạt 842 tỷ đồng, đạt 75,6% kế hoạch năm, đạt 115,55% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực là 8.473,6 tấn, đạt 106,85% kế hoạch.

Cùng với đó, ngành Giáo dục- Đào tạo đã triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Năm học 2020-2021, huyện có 34 trường, có 565 lớp với 18.318 học sinh. Chất lượng giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%. Huyện tiếp tục tập trung xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và phong trào “xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp và an toàn”.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Thu

Mặt khác, huyện đã quan tâm chỉ đạo công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn cho 160 học viên, giải quyết việc làm cho 561 lao động, đạt 61% kế hoạch. Đồng thời, tập trung phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, nông hội, sản phẩm OCOP; chủ động kêu gọi thu hút đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Ngoài ra, Hội nghị cũng thông qua Dự thảo chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa X.

3 tháng cuối năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Pưh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tập trung huy động mọi nguồn lực, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020.

NGỌC THU