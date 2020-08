Theo PGS-TS Ngô Thành Can, đội ngũ nhân sự được chọn tại các Đảng bộ trực thuộc Trung ương phải thực sự là những người tiêu biểu, mẫu mực về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, ý chí chiến đấu, năng lực lãnh đạo, quản lý, ý thức tổ chức kỷ luật. Trước hết, đội ngũ cán bộ này phải là người biết hy sinh cá nhân để có những đóng góp cho sự nghiệp lớn của đất nước, là người mẫu mực trong thực thi công vụ, mẫu mực trong đạo đức, lối sống.



Hiệu quả công tác của cán bộ là thước đo mọi tiêu chuẩn

PGS-TS Ngô Thành Can (Học viện Hành chính Quốc gia). Ảnh: T.Vương



Cán bộ được chọn phải là mẫu mực, là tấm gương để người khác noi theo



Theo Ban Tổ chức Trung ương, đến hết ngày 23.8.2020, cả nước đã tổ chức 1.192/1.312 đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, đạt gần 91%. Trong đó, có 45/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành 100% việc tổ chức đại hội cấp trên cơ sở. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới được Ban Tổ chức Trung ương xác định đó là, tích cực tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cấp ủy của các địa phương, cơ quan, đơn vị để báo cáo Bộ Chính trị. Hoàn thiện báo cáo kết quả đại hội cấp trên cơ sở để kịp thời rút kinh nghiệm tổ chức đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương.



Về thời gian tiến hành Đại hội, theo Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương không quá 4 ngày, hoàn thành trước ngày 31.10.2020. Trong đó, thời gian tổ chức đại hội điểm đối với đảng bộ trực thuộc Trung ương vào đầu quý III/2020. Trong đó, công tác nhân sự đối với các Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.



Trao đổi với Lao Động, dẫn lại câu nói “cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay xấu mà nên”, PGS-TS Ngô Thành Can - Học viện Hành chính Quốc gia - cho hay, công tác nhân sự luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo từ các cấp để tại kỳ đại hội có thể lựa chọn được những người lãnh đạo xứng đáng, gánh vác được công việc, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Với Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương thì công tác nhân sự càng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Bởi đây là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, có ý nghĩa và vai trò rất lớn trong việc thực hiện triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.



Theo PGS-TS Ngô Thành Can, đội ngũ nhân sự được chọn tại các Đảng bộ trực thuộc Trung ương phải thực sự là những người tiêu biểu, mẫu mực về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, ý chí chiến đấu, năng lực lãnh đạo, quản lý, ý thức tổ chức kỷ luật. Đây là lực lượng quyết định rất lớn tới đường hướng phát triển của đất nước do đó có những yêu cầu rất cao, phải thực sự là tiêu biểu. Trước hết, đội ngũ cán bộ này phải là người biết hy sinh cá nhân để có những đóng góp cho sự nghiệp lớn của đất nước, là người mẫu mực trong thực thi công vụ, mẫu mực trong đạo đức, lối sống. Đội ngũ cán bộ cấp chiến lược này phải là những người có tài, có tâm và có tầm. “Tính mẫu mực là tấm gương sáng để nhìn vào soi sáng các mặt, định hướng cho người ta theo, thực hành theo” - ông Can nói.



Dám cùng nhân dân đương đầu với những khó khăn



Cũng theo PGS-TS Ngô Thành Can trong thời đại toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, cách mạng 4.0 đòi hỏi cán bộ cấp chiến lược phải am hiểu sâu sắc những vấn đề của thời đại, của quốc tế, nhận ra những thuận lợi, khó khăn một cách chủ động để suy nghĩ đường hướng cho đất nước mình, dân tộc mình.



Cùng trao đổi về vấn đề này, TS Nguyễn Viết Chức - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội - cho hay, công tác nhân sự, trong đó công tác nhân sự tại các Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Theo ông Chức, đã là cán bộ cấp chiến lược phải có đạo đức cách mạng trong sáng, dĩ công vi thượng, trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng và Nhân dân, thực sự vì nước vì dân. Cán bộ cấp chiến lược toàn không có biểu hiện gì dính dáng đến tham nhũng, lợi ích nhóm…Cán bộ cấp chiến lược phải có năng lực tổ chức thực tiễn để hiện thực hóa cương lĩnh, đường lối, chính sách, pháp luật. Đồng thời, cán bộ chiến lược phải có phong cách lãnh đạo, làm việc đúng đắn. Phong cách này đòi hỏi gắn với thực tiễn thế nào, chống quan liêu thế nào, chống vô cảm thế nào, gần dân thế nào. Từ phong cách lãnh đạo gắn với nhạy cảm chính trị để củng cố uy tín chính trị với cấp dưới, với Nhân dân. Cán bộ cấp chiến lược phải là người được quần chúng và cấp dưới tín nhiệm mới quy tụ, đoàn kết và lãnh đạo được.



“Đặc biệt, dù ở cấp nào thì cán bộ cũng phải gần dân, sát dân, không thể xa rời nhân dân. Đặc biệt, trong những thời điểm quyết định, cán bộ lãnh đạo càng phải thể hiện được phẩm chất, năng lực, sự xông xáo, nhiệt tình trong giải quyết với công việc, cùng nhân dân đương đầu vượt qua khó khăn, thách thức” - ông Chức nhấn mạnh.



Công tác nhân sự làm từng bước chặt chẽ, làm đến đâu chắc tới đó



Liên quan tới một số vấn đề cần rút kinh nghiệm để tiếp tục tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong thời gian tới, về công tác chuẩn bị nhân sự, Ban Tổ chức Trung ương cho hay, công tác chuẩn bị nhân sự phải tiến hành theo phương châm “Làm từng bước chặt chẽ, từng việc cụ thể, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó”. Trong công tác nhân sự đại hội phải đặc biệt coi trọng chất lượng, tiêu chuẩn, điều kiện là chính, đồng thời đánh giá chính xác cán bộ cả về phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín và kết quả công tác thông qua các sản phẩm cụ thể; đồng thời, phải giữ đúng nguyên tắc, thực hiện nhất quán, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể, công tâm, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và quyết định theo đa số.



Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng nhưng cũng không bỏ sót những cán bộ thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và nhân dân. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, lắng nghe phản ánh của cán bộ, đảng viên và nhân dân để chỉ đạo giải quyết kịp thời.

https://laodong.vn/thoi-su/lua-chon-can-bo-biet-hy-sinh-loi-ich-ca-nhan-vi-su-nghiep-lon-cua-dat-nuoc-831445.ldo



Theo VƯƠNG TRẦN – XUÂN HẢI (LĐO)