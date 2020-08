Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng lễ Vu Lan-báo hiếu

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Phật giáo tại Việt Nam kể từ khi ra đời đã luôn đồng hành cùng dân tộc, trở thành một phần không thể thiếu của lịch sử dân tộc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng quà chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (Ảnh: Xuân Khu-TTXVN)



Sáng 30/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm, chúc mừng các lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đồng bào Phật tử nhân Đại lễ Vu Lan-báo hiếu (PL 2564- DL 2020).



Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Vĩnh Nghiêm; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình gửi lời chúc chư tăng ni, Phật tử một mùa Vu Lan báo hiếu an lạc nhiều ý nghĩa; chúc các lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam mạnh khỏe, lãnh đạo điều hành Giáo hội, tăng ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành với dân tộc với phương châm: “Đạo Pháp-Dân Tộc-Chủ nghĩa Xã hội,” chung cùng nhân dân cả nước xây dựng đất nước ngày càng cường thịnh.



Tinh thần nhân văn của mùa Vu Lan-báo hiếu rất phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc về thờ cúng ông bà, tổ tiên, xây dựng các giá trị gia đình truyền thống bền vững đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước từ ngàn xưa đến hiện nay.



Mùa Vu Lan-báo hiếu đã trở thành một sinh hoạt văn hóa có tính lan tỏa trong cộng đồng xã hội Việt Nam nói chung, thực hiện đạo lý truyền thống “uống nước nhớ nguồn.”



Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực cảm ơn, tri ân với sự đóng góp của Phật giáo hơn 2 ngàn năm đồng hành cùng dân tộc, đất nước.



Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chúc mừng Hoà thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Vĩnh Nghiêm (Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)



Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, các tăng ni, Phật tử đã tham gia tích cực ủng hộ, tham gia cùng Chính phủ và nhân dân cả nước trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, chung sức thực hiện tốt mục tiêu “kép” vừa đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội vừa đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.



Trong thành công của công tác kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19, có sự đóng góp nhiệt tình của các tăng, ni, Phật tử đã nêu cao tinh thần dân tộc- tinh thần Phật giáo, đoàn kết đóng góp tài, lực cùng các cấp chính quyền hỗ trợ kịp thời công tác phòng, chống dịch và giúp đỡ những đối tượng xã hội gặp khó khăn do bệnh dịch.



Trân trọng chào đón Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Hòa thượng Thích Đức Nghiệp và Hòa thượng Thích Thiện Nhơn bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm, tạo điều kiện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước đồng hành và góp phần vào sự phát triển của đất nước.



Các lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, từ khi Phật giáo truyền vào Việt Nam, trong suốt hơn hai ngàn năm nay, Phật giáo đã đồng hành cùng dân tộc, làm lợi lạc chúng sanh, thấm nhuần tư tưởng nhập thế của Đức Phật để đồng hành cùng các hoạt động của xã hội, vì lợi ích của dân tộc, hướng tới xây dựng một xã hội hòa bình, hạnh phúc.



Chia sẻ những giá trị tinh thần cao đẹp của lễ Vu Lan-báo hiếu, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh, đại lễ Vu Lan-báo hiếu là một trong những minh chứng rõ ràng của sự gắn bó trong hơn 2000 năm qua giữa giữa đạo và đời, giữa Phật giáo và dân tộc.



Mùa Vu Lan là mùa tri ân, mùa báo hiếu của người con Phật, là nét văn hóa truyền thống của người Việt nhớ đến công ơn cha mẹ, tổ tiên; tưởng nhớ đến cội nguồn; tri ân công ơn cha mẹ sinh thành, những anh hùng liệt sỹ, những đồng bào hy sinh vì nền độc lập, tự do của đất nước.



Mùa Vu Lan cũng là dịp để thể hiện tinh thần trách nhiệm của Phật tử, người theo đạo trong công tác từ thiện xã hội đối với những người có công với cách mạng, những người già cả, neo đơn, đặc biệt những người chịu ảnh hưởng do đại dịch COVID-19.



Hòa thượng Chủ tịch Thích Thiện Nhơn khẳng định, trong thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó cùng dân tộc; hướng dẫn, chỉ tăng ni, Phật tử tuân thủ chấp hành các quy định, hướng dẫn của Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trong xã hội, đảm bảo cuộc sống an lành, hạnh phúc của nhân dân cả nước.

Theo Xuân Khu (TTXVN/Vietnam+)