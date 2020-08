Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành: Tập trung xây dựng Đức Cơ vững mạnh toàn diện

(GLO)- Sáng 6-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Cơ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã long trọng khai mạc. Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có các đồng chí là lãnh đạo các Ban Đảng của Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Huyện ủy qua các thời kỳ cùng 179 đảng viên ưu tú đại diện cho 2.832 đảng viên thuộc 40 tổ chức cơ sở Đảng.



Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Cơ nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hoàng Nam

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua mặc dù gặp những khó khăn, song cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch đúng hướng, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của huyện. Năm 2020, tổng giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) ước đạt 5.214 tỷ đồng, tăng 1,3 lần so với năm 2015. Trong đó, tỷ trọng ngành nông-lâm nghiệp, thủy sản chiếm 42,46%, công nghiệp-xây dựng chiếm 19,85%, thương mại-dịch vụ chiếm 37,69%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 37,13 triệu đồng, tăng 8,95 triệu đồng so với năm 2015, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.



Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị cũng đạt được những kết quả tích cực. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, tỷ lệ kết nạp đảng viên hàng năm tăng bình quân 5,8%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Hệ thống chính trị không ngừng được cũng cố kiện toàn, Mặt trận Tổ quốc các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả. Quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo đã góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của huyện phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Lê Nam



Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong đó, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển khá, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt hơn 37 triệu đồng, tăng 31 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Công nghiệp xây dựng phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; nguồn thu ngân sách từ Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đạt khá đã góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của huyện phát triển. Bên cạnh đó, công tác xây dựng hệ thống chính trị cũng được chú trọng, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể phát huy tốt hiệu quả. Đây là những thành tựu thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ qua.



Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đức Cơ là huyện biên giới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần lãnh đạo đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp-xây dựng và dịch vụ. Cùng với đó, chăm lo xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo chất lượng. Sau Đại hội, Đảng bộ huyện khẩn trương xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra. Nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VII và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kì 2020-2025), chính vì thế các đại biểu cần phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, trí tuệ để thực hiện tốt công tác bầu cử.

VĨNH HOÀNG-LÊ NAM