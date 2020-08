Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành: Chư Sê cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng

(GLO)- Sáng nay (13-5), Đảng bộ huyện Chư Sê long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.





Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ cùng 195 đại biểu đại diện cho 4.389 đảng viên của 51 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ huyện.



Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Chư Sê đã nỗ lực triển khai thực hiện đạt và vượt 29/30 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IX. Theo đó, tổng giá trị sản xuất đến năm 2020 đạt 11.433 tỷ đồng, tăng 38,4% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 8,08%, tăng 0,4%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 56,7 triệu đồng, tăng 42,8% so với năm 2015. Tổng thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2015-2020 đạt 1.003 tỷ đồng, bình quân đạt 200,6 tỷ đồng/năm, tăng 628 tỷ đồng so với chỉ tiêu Nghị quyết. Đến năm 2020, toàn huyện có 11/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 14 làng nông thôn mới theo Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,76%...



Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các vấn đề vướng mắc nảy sinh từ cơ sở được phát hiện và xử lý kịp thời. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục được củng cố và phát huy tiềm lực, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.



Công tác xây dựng Đảng được huyện chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác phát triển đảng viên được tăng cường; việc quản lý đảng viên và xử lý đảng viên không đủ tư cách được thực hiện đúng quy định Điều lệ Đảng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện đã kết nạp 1.454 đảng viên mới, tăng 1,21% so với nhiệm kỳ trước, tỷ lệ kết nạp Đảng hàng năm đạt 8,71%, vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội khóa IX.



“Với chủ đề Đại hội “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đoàn kết dân tộc; giữ vững ổn định chính trị-xã hội; năng động, sáng tạo; khai thác tiềm năng, thế mạnh xây dựng Chư Sê thành vùng kinh tế động lực phía Nam của tỉnh”, Đại hội tập trung thảo luận dân chủ, đánh giá đúng thực tế tình hình, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp xây dựng và phát triển huyện Chư Sê trong giai đoạn 2020-2025; Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX, đúc kết những bài học kinh nghiệm, làm cơ sở cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X (nhiệm kỳ 2020-2025) tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Chư Sê đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra”-Bí thư huyện ủy Nguyễn Hồng Hà nêu rõ tại Đại hội.



Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành ghi nhận những thành tựu mà Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc huyện Chư Sê đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Phó Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Để Chư Sê phát triển xứng tầm là vùng kinh tế động lực phía Nam của tỉnh, huyện cần định vị rõ vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của mình trong phương hướng phát triển của tỉnh để cụ thể hóa thành mục tiêu, đường hướng phát triển phù hợp, vững chắc trong giai đoạn tới.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Đức Thụy



Theo đó, Chư Sê cần khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế trong và ngoài địa bàn, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng. Rà soát hợp lý diện tích cây công nghiệp dài ngày; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm tăng năng suất, nâng cao hiệu quả kinh tế; khôi phục và phát huy Nhãn hiệu tập thể “Hồ tiêu Chư Sê” trở thành thương hiệu mạnh, đảm bảo chuẩn hóa gắn truy xuất nguồn gốc. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, lao động... để hình thành các trung tâm nông nghiệp công nghệ cao một số sản phẩm chủ lực gắn với chế biến và xuất khẩu.



Đặc biệt, huyện cần tăng cường kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực thương mại-dịch vụ, chú trọng phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản, gắn với vùng nguyên liệu trên địa bàn. Tập trung đầu tư xây dựng phát triển Cụm công nghiệp của huyện, Khu Công nghiệp Nam Pleiku, góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp tại địa phương, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất hàng hóa và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.



“Cùng với đó, Chư Sê cần tiếp tục huy động các nguồn lực, thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình mục tiêu để tập trung xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến cuối năm 2025 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 8 xã đạt nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Đẩy mạnh xây dựng làng nông thôn mới theo Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành-chỉ đạo.



Chiều nay, Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X (nhiệm kỳ 2020-2025); lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy khóa X.



Báo Gia Lai điện tử sẽ tiếp tục thông tin diễn biến Đại hội đến độc giả.

TẤN DUNG