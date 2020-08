Ia Grai: Huy động mọi nguồn lực, phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh nhằm tăng trưởng kinh tế

(GLO)- Sáng 19-8, Đảng bộ huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng chí Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện cùng 199 đại biểu chính thức đại diện cho 3.827 đảng viên của 47 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Dương Mah Tiệp-Bí thư Huyện ủy Ia Grai-nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần này có trách nhiệm đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, chỉ rõ những khuyết điểm trên từng lĩnh vực, tìm ra nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, nhất là những giải pháp có tính đột phá, những nội dung trọng tâm cần tập trung chỉ đạo phù hợp đường lối chung, vừa đúng thực tiễn nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tận dụng thời cơ, phát huy mọi khả năng, khơi dậy mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực con người tạo ra thế và lực mới đưa huyện Ia Grai tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Ia Grai lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Phan Lài

Theo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đạt được kết quả tích cực; có 17/19 chỉ tiêu đạt và vượt. Kinh tế tăng trưởng khá. Chất lượng giáo dục và đào tạo, khám-chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên. Công tác an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm, nhất là việc nâng cao đời sống cho các gia đình chính sách, người có công. Các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy. Quốc phòng-an ninh được bảo đảm. Hệ thống chính trị được củng cố; kỷ luật, kỷ cương hành chính ngày một nghiêm minh; cải cách thủ tục hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực. Hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể có nhiều chuyển biến rõ nét, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày một vững chắc.

Bên cạnh kết quả đạt được, huyện vẫn còn gặp một số khó khăn về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tình hình ở địa phương; ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất còn ít; thu hút đầu tư, thực hiện xã hội hóa một số dự án còn chậm. Chất lượng giáo dục và đào tạo tuy được nâng lên song chưa đồng đều giữa các vùng; kết quả thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo có thể xảy ra…

Trong nhiệm kỳ tới, huyện tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Huy động mọi nguồn lực, phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của huyện nhằm tăng trưởng kinh tế. Chú trọng ứng dụng khoa học và công nghệ trên tất cả các ngành; xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng ngày một đồng bộ, đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh-cho rằng: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Ia Grai đã có nhiều cố gắng, phát huy tinh thần đoàn kết, từng bước giải quyết nhiều khó khăn, vướng mắc; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Hồ Văn Điềm ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ huyện Ia Grai đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Phan Lài

Đồng chí Hồ Văn Điềm đề nghị huyện cần tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh; cần xác định đây là nhiệm vụ then chốt, là nhân tố quyết định trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền; phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội. Tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa, nhất là những giá trị văn hóa độc đáo, riêng có của Ia Grai để đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, huy động nội lực của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới gắn với triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu khác đạt hiệu quả. Chủ động, tăng cường triển khai các giải pháp giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Làm tốt công tác đảm bảo an ninh nông thôn và trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo gắn với phát triển kinh tế-xã hội.

PHAN LÀI