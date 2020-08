Họp Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI

(GLO)- Chiều 25-8, tại phòng họp trực tuyến Tỉnh ủy Gia Lai, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) tổ chức phiên họp thứ tư bàn về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban chủ trì phiên họp.

Theo báo cáo, các thành viên Tiểu ban đã tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ được phân công như: xây dựng kế hoạch tổ chức phục vụ Đại hội; công tác tuyên truyền, trang trí, chỉnh trang đô thị; công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... trước, trong và sau Đại hội.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến bổ sung vào kế hoạch công tác phục vụ Đại hội; phân công nhiệm vụ thời gian tới cho các thành viên Tiểu ban. Theo đó, Tiểu ban sớm hoàn tất các khâu đón tiếp, bố trí chỗ ngồi tại Đại hội; sắp xếp hợp lý nơi ăn, nghỉ cho đại biểu; sẵn sàng các phương án phòng-chống dịch Covid-19 cho đại biểu và khách mời; tăng cường công tác tuyên truyền nhằm tạo ra môi trường tư tưởng chính trị, báo chí truyền thông, dư luận xã hội thuận lợi hướng về Đại hội; chuẩn bị tốt việc trang trí trong và ngoài hội trường nơi diễn ra Đại hội…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Trần Dung

Kết luận phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Tiểu ban trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền về Đại hội một cách sâu sắc, có ý nghĩa, trọng tâm, trọng điểm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các thành viên Tiểu ban cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được phân công về công tác tổ chức phục vụ Đại hội. Cụ thể, Công an tỉnh cần xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Đại hội. Ngành Y tế tiến hành khử khuẩn khu vực diễn ra Đại hội và nơi nghỉ của đại biểu; bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để kịp thời giải quyết những phát sinh liên quan đến y tế…

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Trần Dung

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Để công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đạt hiệu quả cao, Báo Gia Lai cần chủ động tăng trang với nhiều chuyên mục hướng tới Đại hội; Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh hoàn thành phóng sự “Đảng bộ Gia Lai-dấu ấn nhiệm kỳ XV” để phát trước giờ khai mạc, đồng thời lên kế hoạch cụ thể tổ chức tốt truyền hình trực tiếp phiên khai mạc và bế mạc Đại hội.

Được biết, Đảng bộ tỉnh đã đăng ký với Bộ Chính trị sẽ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) từ ngày 27 đến 30-9.

TRẦN DUNG