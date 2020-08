Hệ thống chính trị huyện Ia Pa phải phấn đấu, trách nhiệm và sáng tạo nhiều hơn

(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia Pa lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020-2025). Tham dự Đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và 157 đại biểu chính thức đại diện cho 1.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ.





Đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng



Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Võ Anh Tuấn-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ia Pa-nhấn mạnh: Với quan điểm nhìn thẳng sự thật, đại biểu có trách nhiệm tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; dự báo những thách thức, khó khăn trong thời gian tới, đúc kết những bài học kinh nghiệm thiết thực cả thành công và chưa thành công, từ đó đề ra các chương trình, mục tiêu và giải pháp trong nhiệm kỳ tới nhằm xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển. Các đại biểu phát huy dân chủ, trí tuệ lựa chọn để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 các đồng chí đủ tiêu chuẩn và tín nhiệm, đủ trí tuệ, bản lĩnh, năng lực và phẩm chất, làm hạt nhân lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII đề ra.

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia Pa nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Vũ Chi



Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2015-2020), kinh tế-xã hội của huyện đã đạt được những thành tựu quan trọng; hoàn thành đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; sản xuất nông-lâm nghiệp phát triển theo hướng nâng cao năng suất, đóng góp đáng kể cho tăng trưởng kinh tế; thương mại-dịch vụ phát triển ổn định.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; sự nghiệp giáo dục-đào tạo được quan tâm đầu tư; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao; công tác khám-chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động thông tin tuyên truyền tiếp tục được đổi mới; công tác giảm nghèo được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, số hộ nghèo giảm mạnh theo từng năm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên.



Đến nay, huyện Ia Pa không còn là huyện nghèo theo Quyết định số 275/QĐ-TTg, ngày 7-3-2018 của Thủ tướng Chính phủ. Diện mạo nông thôn có nhiểu đổi mới tích cực; việc di dời, sắp xếp, bố trí dân cư và xây dựng cảnh quan xanh-sạch-đẹp tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số đang tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong xây dựng nông thôn mới. Hạ tầng giao thông, công trình cung cấp nước sinh hoạt cho khu trung tâm huyện được quan tâm đầu tư là yếu tố quan trọng thu hút dân cư và đẩy nhanh tiến độ thành lập thị trấn.

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được chú trọng; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định; công tác cải cách tư pháp, điều tra, truy tố, xét xử đạt được những kết quả quan trọng. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, xây dựng ngày càng vững mạnh; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên. Công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội có nhiều đổi mới, góp phần tăng thêm sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, làm cho niềm tin của nhân dân và sự đồng thuận xã hội đối với công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo được củng cố, tăng cường.



Phải tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động



Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã biểu dương những cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ia Pa trong việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2015-2020). Bí thư Tỉnh ủy cho rằng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII đã nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận đúng mức những hạn chế, tồn tại trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở địa phương. Đồng thời, yêu cầu Đại hội cần tập trung thảo luận, đánh giá, phân tích làm rõ nguyên nhân, hạn chế, tồn tại để đề ra những giải pháp khắc phục hiệu quả.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia Pa nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: V.C



Trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đã thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia các dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng cấp trên.



Đại hội đã bầu 31 đồng chí (khuyết 2 đồng chí) vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia Pa khóa XVIII (nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng thời, lấy phiếu giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Huyện ủy khóa XVIII đối với đồng chí Võ Anh Tuấn-Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII đã bầu 9 đồng chí (khuyết 2 đồng chí) vào Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XVIII (nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng chí Võ Anh Tuấn tái đắc cử chức Bí thư Huyện ủy; đồng chí Huỳnh Văn Trường-Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy khóa XVIII (nhiệm kỳ 2020-2025); Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 5 đồng chí; đồng chí Thái Văn Khoa được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đề cập đến nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên chỉ ra 5 vấn đề quan trọng cần được quán triệt và thực hiện đầy đủ, trong đó có 20 chỉ tiêu chủ yếu và 3 chương trình trọng tâm, 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Theo Bí thư Tỉnh ủy, sản xuất nông nghiệp vẫn là hướng phát triển chủ đạo của huyện Ia Pa trong nhiệm kỳ tới như chủ đề Đại hội đã nêu. Do đó, Đảng bộ huyện cần lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, trước hết phải tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp, khai thác tiềm năng lợi thế so sánh vào một số lĩnh vực mà huyện có lợi thế; tích cực kêu gọi, thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn ứng dụng công nghệ cao, thúc đẩy sản phẩm chủ lực, xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đề xuất cấp có thẩm quyền ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng công trình thủy lợi Ia Tul phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế-xã hội, nhất là 4 xã phía Đông của huyện. Đầu tư hệ thống thủy lợi cung cấp nước tưới diện tích cây trồng ở các xã: Pờ Tó, Chư Răng, Kim Tân. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích. Khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.



“Nhiệm vụ đặt ra trong 5 năm đến đối với Đảng bộ huyện là hết sức nặng nề, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị phải phấn đấu nhiều hơn, trách nhiệm nhiều hơn và sáng tạo nhiều hơn nữa để làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao. Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Trách nhiệm-Đổi mới-Phát triển”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng rằng, bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ia Pa sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết hơn nữa, thể hiện mạnh mẽ quyết tâm chính trị, phấn đấu hoàn thành có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đề ra, tạo dấu ấn và sự chuyển mình rõ nét hơn trong nhiệm kỳ đến”-Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh.

THẤT SƠN-VŨ CHI