Gia Lai cần tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Buổi làm việc diễn ra vào sáng 22-8 tại Trụ sở Trung ương Đảng (Hà Nội) dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Vượng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Cùng dự có các đồng chí: Trương Hòa Bình-Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phạm Bình Minh-Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Văn Bình-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Trần Thanh Mẫn-Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh.

Những kết quả ấn tượng



Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) là sự kiện chính trị quan trọng, vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tập trung đánh giá điều kiện, công tác chuẩn bị thật chu đáo. Đối với văn kiện đại hội, đặc biệt là Báo cáo chính trị, phải đánh giá đúng đắn kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; chỉ ra những thành quả ấn tượng nhất; phân tích rõ những tồn tại, hạn chế cũng như định hướng phát triển, xác định mục tiêu, các giải pháp phù hợp trong thời gian đến. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (nhiệm kỳ 2015-2020) cần chỉ rõ việc triển khai thực hiện theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Công tác nhân sự phải thật chặt chẽ, đảm bảo về cơ cấu thành phần, số lượng, tiêu chuẩn, đúng quy trình, quy định.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo tóm tắt các văn kiện của Đại hội cũng như Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI diễn ra từ ngày 27 đến 30-9-2020.



Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cho hay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã tập trung chỉ đạo đại hội Đảng các cấp bám sát Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là: “Xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh; Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; Giữ vững ổn định chính trị-xã hội; năng động, sáng tạo; Khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, tập trung phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, du lịch để Gia Lai phát triển nhanh, bền vững”.

Thời gian qua, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) được triển khai một cách nghiêm túc, chặt chẽ; đề án nhân sự đảm bảo đúng quy trình, quy định; văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng, đánh giá sát sao tình hình thực tiễn tại địa phương và được tổ chức lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức, cá nhân liên quan và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh. Báo cáo chính trị thể hiện rõ kết quả nổi bật trên tất cả các phương diện. Trong đó, tốc độ tăng giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) hàng năm giai đoạn 2015-2020 là 7,93%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 52,75 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả.

Đến nay, tỉnh Gia Lai đã có 81 xã, 84 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉnh đã huy động hơn 15.153 tỷ đồng để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Giá trị sản xuất đến năm 2020 đạt 22.460 tỷ đồng. Ngành dịch vụ tăng trưởng khá với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 8,76%. Các vùng kinh tế được đầu tư phát triển gắn với việc liên kết vùng.

Văn hóa-xã hội có nhiều bước tiến. Cụ thể: 50% trường học đạt chuẩn quốc gia; 55% lao động trên địa bàn tỉnh qua đào tạo nghề; 90% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, đạt tỷ lệ 8 bác sĩ/vạn dân. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, hiện còn dưới 4,5%; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn dưới 6,25%. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm đầy đủ.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Hầu hết các ý kiến đều thống nhất với bố cục, nội dung của văn kiện; cơ cấu thành phần, số lượng trong Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tham gia thêm vào nội dung đánh giá kết quả, thành tựu kinh tế-xã hội; cơ cấu ngành kinh tế; quốc phòng-an ninh; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị…



Đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận và biểu dương những kết quả trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ tỉnh Gia Lai thể hiện trong Báo cáo chính trị. Đồng chí cho rằng Gia Lai có rất nhiều lợi thế song trong nhiệm kỳ qua do gặp không ít khó khăn, thách thức nên tốc độ tăng trưởng chung chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Đặc biệt, đã thu hút được sự quan tâm đầu tư của các doanh nghiệp lớn trong nước; tỷ lệ trồng rừng đạt cao (tỷ lệ che phủ đạt 46,7%); công nghiệp tăng trưởng khá; du lịch có sự phát triển đáng kể. Tỉnh cũng chú ý đầy đủ công tác an sinh xã hội, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến; đặc biệt, hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để lại nhiều dấu ấn quan trọng.



Tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao



Cùng với việc chỉ ra những kết quả ấn tượng, đồng chí Trần Quốc Vượng cũng nêu ra những hạn chế mà tỉnh Gia Lai cần nhận thức và bổ sung trong văn kiện đại hội cũng như có hướng khắc phục trong thời gian tới. Đó là so với lợi thế sẵn có thì mức phát triển kinh tế của Gia Lai chưa cao, thu ngân sách còn thấp, thu nhập bình quân đầu người còn ở mức trung bình, công tác xây dựng Đảng vẫn cần phải tăng cường củng cố và nâng cao hơn nữa.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các ban, bộ, ngành Trung ương, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị tỉnh Gia Lai dự báo tình hình phải thật sát sao dựa trên cơ sở phân tích kỹ tình hình diễn biến của thế giới, khu vực, đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 để đặt ra mục tiêu tổng quát phù hợp với thực tiễn địa phương, phát huy lợi thế của mình.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh nội dung trọng tâm mà Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XV chuẩn bị cần tập trung làm rõ lĩnh vực phát triển nông nghiệp là thế mạnh của tỉnh. Tỉnh cần phát triển nông nghiệp theo hướng gắn kết đầu tư, chế biến, nâng cao giá trị nông sản. Nông nghiệp phát triển mạnh cũng sẽ tạo ra nhiều sản phẩm dịch vụ du lịch đi cùng. Lĩnh vực công nghiệp cần tập trung vào ngành công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo. Lâm nghiệp phải được đầu tư thích đáng, tích cực trồng rừng kinh tế và chế biến gỗ, khuyến khích người dân tham gia trồng rừng.

Thường trực Ban Bí thư cũng cho rằng Gia Lai cần có giải pháp căn cơ trong việc quy hoạch chung, sử dụng đất đai hợp lý. Quy hoạch phù hợp đối với cây cây công nghiệp thế mạnh như cà phê, hồ tiêu, cao su. Tập trung mọi nguồn lực để phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Chú trọng nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, Báo cáo chính trị cần dành dung lượng lớn cho công tác xây dựng Đảng, giải pháp khắc phục hạn chế trong nhiệm kỳ qua, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, tạo được niềm tin trong nhân dân. Gia Lai là địa bàn chiến lược quan trọng nên công tác quốc phòng-an ninh phải được tăng cường và giữ vững.



Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, nghiêm túc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai trong việc chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp; cơ bản thống nhất với nội dung của văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới, đánh giá cao công tác chuẩn bị nhân sự từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Vượng hy vọng với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) sẽ thành công, tạo dấu ấn tốt đẹp, là tiền đề để đưa Gia Lai phát triển.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên bày tỏ sự cảm ơn trước những ý kiến đóng góp và chỉ đạo của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành Trung ương. Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho biết sẽ tiếp thu và bổ sung, hoàn chỉnh văn kiện đại hội, tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) diễn ra thành công tốt đẹp.

