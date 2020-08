(GLO)- Phát huy tinh thần “đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, hiệu quả”, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Từ đó nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI đề ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mặt công tác

Đảng bộ Công an tỉnh hiện có 27 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Nhiệm kỳ 2015-2020, quán triệt các nghị quyết của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy Công an tỉnh thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở Đảng, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo mọi mặt công tác của cấp ủy các cấp. Qua thực tiễn công tác, chiến đấu, rèn luyện đã xuất hiện ngày càng nhiều gương sáng đảng viên, cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, dũng cảm, mưu trí, cương quyết trong tấn công trấn áp tội phạm, tận tụy phục vụ nhân dân.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao thưởng cho Công an tỉnh về thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ 3 đối tượng cuối cùng theo tà đạo “Hà Mòn” lẩn trốn trong rừng. Ảnh: THÚY TRINH

Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Công an tỉnh luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, tích cực thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua. Đồng thời, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Nhà nước và của ngành đến cán bộ, chiến sĩ; tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm ngăn ngừa tình trạng vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng và đảng viên, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết nội bộ. Ngoài ra, Đảng ủy Công an tỉnh mở 4 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 384 quần chúng ưu tú và 4 lớp đảng viên mới cho 271 đồng chí; kết nạp 317 đảng viên mới, vượt 58,6% so với chỉ tiêu đề ra.

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về kiện toàn tổ chức theo phương châm “bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tiến hành điều động, bố trí cán bộ tăng cường cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu và Công an cấp huyện. Hiện nay, Công an tỉnh đã giảm 5 đơn vị so với mô hình đầu nhiệm kỳ, biên chế Công an cấp huyện đạt hơn 66%, vượt 6,05% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Đồng thời, đã bố trí, tăng cường 281 cán bộ Công an chính quy tại 195/195 xã, trong đó có 264 đồng chí đảm nhiệm chức danh Trưởng, Phó Công an xã, bảo đảm đúng lộ trình, kế hoạch đề ra.

Nhiệm kỳ 2015-2020, công tác đảm bảo an ninh trật tự chuyển biến tích cực, ngày càng linh hoạt và hiệu quả hơn với phương châm “an ninh chủ động”, nhất là trong đấu tranh ngăn chặn hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đê ga”, tà đạo “Hà Mòn”, vượt biên. Công an tỉnh tập trung chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự; mở các đợt cao điểm đấu tranh triệt phá 97 nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú 233 đối tượng truy nã; điều tra làm rõ hơn 4.200 vụ phạm pháp hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường với hàng ngàn đối tượng liên quan… Tỷ lệ điều tra khám phá án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng hàng năm đạt trung bình trên 96%, triệt phá nhiều nhóm tội phạm nguy hiểm, tích cực giải quyết các vụ việc gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân như: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, “tín dụng đen”, mua bán ma túy… Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên các lĩnh vực quản lý cư trú, xuất nhập cảnh; phòng-chống cháy nổ, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông ở cả 3 chỉ số. Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, công tác phối hợp với các lực lượng Quân đội, Biên phòng, các hoạt động đối ngoại và quan hệ quốc tế với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 6 tỉnh của 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia được đẩy mạnh.

Tập trung tấn công, trấn áp các loại tội phạm

Đại tá, Tiến sĩ Rah Lan Lâm. Ảnh: T.T Trong 5 năm tới, tình hình an ninh trật tự tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trong đó, đáng chú ý là các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền tiến hành các hoạt động chống phá nhằm lật đổ chế độ; tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội vẫn trong xu hướng gia tăng. Phát huy những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, thời gian tới, Đảng bộ Công an tỉnh coi trọng xây dựng lực lượng, đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nói và làm theo nghị quyết của Đảng, có phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Đảng bộ chú trọng công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và tăng cường cán bộ cho cơ sở, đảm bảo giải quyết các tình huống phức tạp nảy sinh ngay từ đầu. Tiếp tục thực hiện những nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), coi trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Coi trọng công tác thi đua, khen thưởng, phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến để trong phong trào thi đua của Công an mỗi đơn vị, địa phương sẽ có được những nhân tố mới, tạo động lực giúp cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong công tác chuyên môn, Đảng bộ tập trung chỉ đạo công tác nắm, phân tích và dự báo tình hình liên quan công tác đảm bảo an ninh trật tự, tập trung xử lý những vấn đề phức tạp nổi lên, không để xảy ra gây rối, bạo loạn hoặc các hoạt động phá hoại. Tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện, tranh chấp, các “điểm nóng” trên địa bàn. Tập trung tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động theo băng nhóm, côn đồ hung hãn, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng vũ khí “nóng”, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự, chú trọng công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông và các vi phạm pháp luật khác.

Với truyền thống đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, Đảng bộ Công an tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Đại tá, Tiến sĩ RAH LAN LÂM