75 năm truyền thống Công an nhân dân Việt Nam: Rạng rỡ trang sử vàng

Với bảng vàng thành tích, lực lượng Công an nhân dân hôm nay tiếp tục được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng Huân chương Quân công hạng nhất nhân dịp 75 năm ngày truyền thống.



Sáng 16/8, tại Hà Nội, Bộ Công an đã long trọng tổ chức 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 15 năm ngày hội toàn dân Bảo vệ an ninh tổ quốc.



Tới dự buổi lễ có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương và lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ...



Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ở các giai đoạn, các sự kiện lịch sử trọng đại, trong chiến tranh cũng như hòa bình với công cuộc xây dựng đất nước, lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, nêu cao tinh thần tận tụy sẵn sàng xả thân vì đất nước, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng mục tiêu cao nhất để phấn đấu.





Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ kỷ niệm 75 năm truyền thống công an nhân dân. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)



Nhấn mạnh mục tiêu “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Đại tướng Tô Lâm khẳng định lực lượng Công an nhân dân đem hết sức lực, tài năng, trí và cả tính mạng của mình để bảo về Đảng, Nhà nước cũng như chế độ Xã hội chủ nghĩa và bảo vệ công cuộc bình yên, hạnh phúc của nhân dân.



Đặc biệt, khi đất nước hòa bình, thống nhất, với vai trò nòng cốt, Công an nhân dân chủ động nắm, dự báo tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước đồng thời trực tiếp triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng đất nước.



Cùng với sự phát triển của đất nước, lực lượng Công an nhân dân đã gương mẫu, tích cực triển khai thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và không ngừng lớn mạnh về mọi mặt.



Theo Bộ trưởng Tô Lâm, hiện Bộ Công an Việt Nam đã chủ động mở rộng quan hệ đối ngoại và triển khai có hiệu quả cơ chế đối thoại an ninh cấp cao với nhiều đối tác quan trọng, có quan hệ với 141 cơ quan công an, cảnh sát, nội vụ của 62 quốc gia, vùng lãnh thổ, là thành viên của 18 tổ chức, 13 diễn đàn, 12 cơ chế hợp tác cấp khu vực và thế giới...



Giữ vững truyền thống vẻ vang của ngành trong suốt 75 năm qua, Đại tướng Tô Lâm khẳng định lực lượng công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, chiến đấu anh dũng, hy sinh vì nền độc lập tự do, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc.



Thời gian tới, hòa bình, hợp tác phát triển tiếp tục là xu thế lớn, khoa học công nghiệp ngày càng đóng góp vai trò quan trọng hơn trong đời sống xã hội. Bên cạnh đó, chạy đua vũ trang, xung đột sắc tộc, tôn giáo, ly khai, khủng bố, tranh chấp tài nguyên, chủ quyền... có xu hướng gia tăng.



Những yếu tố an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, xuyên quốc gia như: an ninh mạng, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, khủng bố, ma túy, tội phạm công nghệ cao... diễn biến ngày càng phức tạp là những thách thức lớn của thế giới và khu vực.



Vì vậy theo Bộ trưởng Tô Lâm, lực lượng công an quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác, tăng cường xây dựng Đảng và lực lượng trong sạch vững mạnh, thực hiện quyết liệt kiện toàn bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, gắn bó máu thịt với nhân dân và các lực lượng quân đội, bộ ngành, địa phương... nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.



Với bảng vàng thành tích, lực lượng công an nhân dân hôm nay tiếp tục được Đảng và Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng Huân chương quân công hạng nhất nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng.

Theo Đức Duy (Vietnam+)