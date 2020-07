Xử lý cán bộ có sai phạm: Không có chuyện "hạ cánh an toàn"

Cuối tuần qua, nhiều cán bộ, nguyên cán bộ lãnh đạo đã bị khởi tố như cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa hay Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến... Trao đổi với Lao Động, Thiếu tướng Phan Khắc Hải - Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin cho rằng, hiện nay công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đang được Đảng ta tiến hành một cách mạnh mẽ và quyết liệt. Nhiều cán bộ, đảng viên có vi phạm kể cả cán bộ cao cấp, người còn đương chức hay đã về hưu nếu có sai phạm đều bị xử lý. Không thể còn chuyện “hạ cánh an toàn”.



Vì sao ông Vũ Huy Hoàng và bà Hồ Thị Kim Thoa bị khởi tố?

Bất kỳ ai có vi phạm đều bị xử lý



Cuối tuần qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Lệnh khám xét về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” đối với cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng.



Trước khi bị khởi tố để điều tra về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, ông Vũ Huy Hoàng đã từng bị Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công Thương giai đoạn 2011 - 2016.



Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ra Nghị quyết xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng do đã có những vi phạm về công tác cán bộ khi giữ chức vụ Bộ trưởng. Thủ tướng Chính phủ cũng có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng. Ông Vũ Huy Hoàng là quan chức đầu tiên bị kỷ luật bằng hình thức cách chức, xóa tư cách nguyên Bộ trưởng sau khi đã nghỉ hưu.



Cũng liên quan tới xử lý cán bộ có vi phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãnh phí. Được biết, cùng bị khởi tố với ông Trần Vĩnh Tuyến, còn có ông Trần Trọng Tuấn - Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM - và một số cán bộ khác. Các bị can này bị khởi tố vì sai phạm quản lý tài sản nhà nước liên quan Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri).



Trao đổi với PV Lao Động về việc này, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 - cho rằng, cuộc đấu tranh làm trong sạch Đảng đang ngày càng đi đến đỉnh cao hơn, càng ngày càng đi đến quyết liệt hơn, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước. Kể cả những trường hợp cán bộ cấp cao đang còn đương chức hay những trường hợp đã nghỉ hưu, nếu có sai phạm cũng đều được đưa ra xem xét một cách cụ thể.



“Điều này thể hiện rõ việc không có vùng cấm trong xử lý cán bộ có vi phạm. Đáng nói đó là không còn chuyện hạ cánh an toàn, có hạ cánh rồi nhưng cũng không thể an toàn nếu có sai phạm” - Trung tướng Nguyễn Quốc Thước nhấn mạnh và cho rằng, việc xử lý trách nhiệm trong thời gian công tác thể hiện sự nghiêm minh, đúng người, đúng việc, đúng với tinh thần xử lý vi phạm không có vùng cấm trong Đảng.



Nguyên Tư lệnh Quân khu 4 cũng cho rằng, những vụ việc thời gian gần đây cho thấy, không có chuyện miễn nhiệm trách nhiệm khi đã về hưu. Đó là một trong những biện pháp khá chủ động và tích cực để răn đe, phòng ngừa, chấn chỉnh những người đang còn đương chức, đương quyền không phạm vào các sai lầm, các vi phạm. Việc ngăn ngừa có ý nghĩa rất lớn, có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều. Khi đã có sai phạm xảy ra rồi thì đương nhiên phải xử lý.



Không có ngoại lệ, không có vùng cấm



Về việc này, trao đổi với PV Lao Động, Thiếu tướng Phan Khắc Hải - nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin - cho rằng: Ngày xưa khi xử lý cán bộ vi phạm thường có những lo ngại, có những vùng cấm đó là những người đương chức hay những cán bộ cao cấp thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Nhưng thời gian qua cho thấy, rất nhiều cán bộ cấp cao, kể cả đương chức hay đã về hưu nếu có sai phạm đều bị xử lý nghiêm minh. Có trường hợp ngay cả Uỷ viên Bộ Chính trị khi phát hiện ra có sai phạm cũng đã bị xử lý nghiêm cả về Đảng cũng như chính quyền. Mặt khác, nhiều người cũng cho rằng đã nghỉ hưu là hạ cánh an toàn, nhưng điều này không còn đúng. Bởi thời gian vừa qua, rất nhiều trường hợp cán bộ về hưu đã bị xử lý trách nhiệm vì đã có những sai phạm khi còn đương chức.



Theo tướng Hải, trường hợp của ông Vũ Huy Hoàng khi đã về hưu, từng bị cách chức nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương. Đây là lần thứ 2 xử lý ông Vũ Huy Hoàng. Điều này cho thấy, trong quá trình công tác, với cán bộ, đảng viên giữ chức vụ mà nếu có sai phạm gì, trong vụ việc nào thì dù có về hưu, đã bị xử lý rồi vẫn có thể bị xử lý tiếp ở vụ việc khác nếu có sai phạm.



Sai phạm ở đâu sẽ xử lý ở đó, đây là quan điểm xử lý đúng người, đúng việc. Việc này làm rõ tính nghiêm minh trong xử lý kỷ luật của Đảng ta.



“Điều đó cũng nói lên rằng, không phải người về hưu là không sợ gì việc kỷ luật nữa. ” - ông Phan Khắc Hải nói.

Bài học trong công tác cán bộ



ĐBQH Phạm Văn Hòa - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp - cho rằng, khi cán bộ đã có khuyết điểm thì phải mạnh dạn xử lý khuyết điểm với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Việc xử lý cán bộ thời gian qua cũng là bài học khi nhiệm kỳ mới sắp tới. Phải nhận thức đúng, đầy đủ, sâu sắc hơn về đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta.



“Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nói, trong công cuộc đổi mới, Đảng ta xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, cán bộ là vấn đề then chốt của then chốt. Qua những sự việc vừa qua, chúng ta cần coi trọng và ngày càng hoàn thiện tất cả các khâu của công tác cán bộ, từ khâu phát hiện, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và kể cả chính sách đối với đội ngũ cán bộ” - ông Hòa nói.



