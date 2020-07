Xây dựng thị xã Ayun Pa phát triển toàn diện thành vùng động lực Đông Nam tỉnh

(GLO)- Sáng 30-7, Đảng bộ thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội. Về dự Đại hội còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy cùng 179 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tại Đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận và thông qua các văn kiện gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020); đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII, đồng thời chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân cũng như đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, chương trình hành động mang tính đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong 5 năm tới.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Minh Triều

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thị xã đã đoàn kết, phấn đấu hoàn thành và vượt 17/19 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết; cơ bản hoàn thành 4 chương trình trọng tâm mà Đại hội lần thứ XVIII đề ra; kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, hợp lý.

Đến nay, thị xã Ayun Pa đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (4/4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới); tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%, thu nhập của người dân tăng 2,4 lần so với năm 2015. Văn hóa-xã hội được chú trọng; quốc phòng-an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng được tăng cường. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên, niềm tin của nhân dân và sự đồng thuận xã hội đối với công cuộc đổi mới của địa phương tiếp tục được củng cố.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Thị ủy Ayun Pa Thái Thanh Bình nêu rõ: Tại Đại hội lần này, các đại biểu có trách nhiệm đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII; chỉ rõ những khuyết điểm trên từng lĩnh vực, tìm ra nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ đến. Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, nhất là các giải pháp có tính đột phá, nội dung trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong 5 năm tới, góp phần đưa thị xã tiếp tục pháp triển nhanh và bền vững.

Ngoài ra, các đại biểu còn thảo luận và sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XIX với cơ cấu và số lượng hợp lý, đủ đức, đủ tài, bản lĩnh chính trị, thực sự năng lực để lãnh đạo thực hiện thành công mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra. Đồng thời, bầu đoàn đại biểu với đủ số lượng và chất lượng thay mặt cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung chương trình Đại hội. Ảnh: Minh Triều

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ qua; xác định rõ phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo sự đột phá, nhất là chỉ đạo thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong nhiệm kỳ. Từ đó, huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu xây dựng thị xã Ayun Pa phát triển toàn diện, xứng đáng là trung tâm kinh tế-xã hội của vùng động lực phía Đông Nam tỉnh.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại gắn với bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao; nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa-xã hội gắn với giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. Xác định rõ vấn đề “then chốt của then chốt” trong công tác cán bộ, tổ chức xây dựng Đảng.

“Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng rằng, Đại hội lần này sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ về chất trong thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2020-2025); cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc thị xã tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức với quyết tâm chính trị cao, xây dựng thị xã Ayun Pa trở thành đô thị loại III trong nhiệm kỳ đến”-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Trong buổi sáng ngày làm việc đầu tiên của phiên chính thức, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Ayun Pa đã tập trung đánh giá, phân tích kết quả thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết của nhiệm kỳ 2015-2020 và kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XVIII.

MINH NGUYỄN-VŨ CHI