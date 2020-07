Thủ tướng: Phấn đấu hoàn thành việc giải quyết chế độ cho cựu TNXP

Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng cần khẩn trương rà soát các chế độ chính sách cho cựu thanh niên xung phong, nâng cao mức sống cho cựu thanh niên xung phong...



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thăm, chúc mừng Hội Cựu TNXP tỉnh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)





Sáng 14/7, Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950-15/7/2020) đã diễn ra tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại buổi lễ.



Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai. Cùng dự có Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim; Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong; đại diện một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo Trung ương Đoàn qua các thời kỳ và đông đảo cán bộ, hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam.



Tiếp nối tinh thần xung phong, tình nguyện của tuổi trẻ Việt Nam



Ghi nhận những đóng góp của lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho biết, 70 năm qua, trên 65 vạn nam nữ Thanh niên xung phong đã gắn bó máu thịt với cách mạng, trên nhiều mặt trận, phục vụ chiến đấu, trực tiếp chiến đấu, lao động sáng tạo với tinh thần dũng cảm, hy sinh, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.



Trên 6.700 Thanh niên xung phong đã ngã xuống, hy sinh; hơn 40.400 Thanh niên xung phong bị thương qua các thời kỳ, trên 14.000 người bị nhiễm chất độc dacam/điôxin. Nhiều tên người, tên đất đã đi vào lịch sử không chỉ của Thanh niên xung phong, của thế hệ trẻ Việt Nam mà còn được lịch sử cách mạng Việt Nam ghi nhận.



Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn khẳng định, các thế hệ Thanh niên xung phong Việt Nam trong kháng chiến là những tấm gương sáng ngời về chí khí anh hùng cách mạng, đã không tiếc tuổi thanh xuân, máu xương vì Tổ quốc, một lòng một dạ theo Đảng, theo Bác Hồ.



Nền độc lập, hòa bình-thành quả mà đất nước có được ngày hôm nay đã được các bậc tiền bối cách mạng cũng như biết bao thế hệ Thanh niên xung phong, lực lượng vũ trang và hàng triệu người con Việt Nam năm xưa đánh đổi bằng máu xương, hạnh phúc. Do đó, thế hệ trẻ cần sống hết mình và có ích, xứng đáng với những gì mà thế hệ đi trước đã dâng hiến, hy sinh.



Đề tiếp tục lan tỏa tinh thần Thanh niên xung phong tới tuổi trẻ cả nước, những năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều phong trào hành động cách mạng, đặc biệt là phong trào thanh niên tình nguyện.



Thông qua phong trào, hàng chục triệu lượt thanh niên đã lên đường tới khắp mọi miền đất nước, chung sức trẻ vì cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Màu áo xanh thanh niên tình nguyện tiếp nối màu áo xanh của thanh niên xung phong đã trở nên vô cùng thân thuộc với đồng bào, thanh thiếu nhi cả nước, góp phần viết tiếp bản hùng ca về tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh.



Không để bất kỳ cựu thanh niên xung phong nào thuộc diện hộ nghèo



Bày tỏ sự xúc động khi được gặp đại diện thanh niên xung phong qua các thời kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tới toàn thể hội viên, cán bộ cựu Thanh niên xung phong nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống.



Khẳng định lực lượng Thanh niên xung phong đã lập nhiều chiến công xuất sắc, Thủ tướng nhấn mạnh: Những mốc lịch sử, những chiến thắng vang dội trong các cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đều có dấu ấn đóng góp quan trọng, hy sinh lớn lao của lực lượng Thanh niên xung phong.





Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm không gian trưng bày hình ảnh về lực thượng thanh niên xung phong. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)





“Chính từ những nơi khốc liệt nhất của chiến tranh, bị tàn phá ác liệt nhất của bom đạn lại là nơi thể hiện cao nhất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến quyết thắng kẻ thù, tinh thần lạc quan yêu đời, nghĩa tình đồng đội sâu nặng... Những tấm gương hy sinh anh dũng của Thanh niên xung phong, điển hình như tại Ngã ba Cò Nòi, Ngã ba Đồng Lộc, Truông Bồn, Ga Lưu Xá... đã góp phần tô thắm chủ nghĩa anh hùng cách mạng, trở thành niềm tự hào của các thế hệ tuổi trẻ Việt Nam,” Thủ tướng nêu rõ.



Ngày nay, tiếp nối xứng đáng thế hệ cha anh đi trước, lực lượng Thanh niên xung phong tiếp tục đi đến những vùng còn nhiều khó khăn của Tổ quốc như miền núi, biên giới hải đảo, vùng sâu, vùng xa để tham gia phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.



Khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân ta mãi mãi ghi nhớ và tri ân những cống hiến hy sinh to lớn của các thế hệ Thanh niên xung phong, theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong suốt chặng đường 70 năm qua, lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vượt qua mọi khó khăn gian khổ hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào thành công của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Từ phong trào cách mạng này đã sản sinh nhiều tập thể, cá nhân anh hùng tiêu biểu của một thế hệ thanh niên anh hùng, của dân tộc Việt Nam anh hùng.



Để tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng thanh niên xung phong ngày càng đầy đủ và tốt hơn nữa, Thủ tướng đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam cùng các cấp, ngành tập trung thực hiện hai nhóm nhiệm vụ: Chăm lo đời sống cho cựu thanh niên xung phong; phát huy hiệu quả hoạt động của Thanh niên xung phong trong thời kỳ mới.



Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng cần khẩn trương rà soát các chế độ chính sách cho cựu thanh niên xung phong, nâng cao mức sống cho cựu thanh niên xung phong tối thiểu đạt ngang mức trung bình của người dân trong khu vực, không để bất kỳ cựu thanh niên xung phong nào thuộc diện hộ nghèo, nhất là những đồng chí tuổi cao, bệnh tật, neo đơn; quan tâm tới đời sống hằng ngày, chăm sóc sức khỏe, giải quyết công ăn việc làm không chỉ cho các cựu thanh niên xung phong mà còn đối với con em họ.



Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam cần quan tâm tổ chức, lồng ghép các chương trình, các cuộc vận động một cách hiệu quả; nâng cao chất lượng phong trào cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi, vì nghĩa tình đồng đội, góp phần phát triển kinh tế xã hội; tiếp tục rà soát hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công theo hướng tăng mức hỗ trợ, bảo đảm công khai, minh bạch, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước.



Các cấp Hội cũng cần phối hợp với cơ quan liên quan phấn đấu hoàn thành cơ bản việc giải quyết chế độ, chính sách cho người có công, hạn chế tối đa tình trạng để hồ sơ tồn đọng; thường xuyên động viên, khích lệ, kịp thời biểu dương, khen thưởng cựu thanh niên xung phong, phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực vươn lên khắc phục khó khăn, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.



Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung những cơ chế, chính sách thuận lợi để Thanh niên xung phong ngày nay tham gia phát triển kinh tế-xã hội, chung tay xây dựng quê hương, đất nước.



Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ và các bộ ngành chức năng tham mưu, đề xuất cụ thể hóa những quy định về Thanh niên xung phong trong Luật Thanh niên sửa đổi mà Quốc hội mới ban hành.



Công tác tổ chức cho lực lượng Thanh niên xung phong, Thanh niên tình nguyện tham gia phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo cũng cần được quan tâm; tạo điều kiện khuyến khích Thanh niên xung phong, Thanh niên tình nguyện đăng ký các chương trình, dự án, công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo trật tự đô thị và thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực bảo trợ xã hội; mở rộng diện tác động, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả của phong trào thanh niên tình nguyện...



Thủ tướng cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Đoàn Thanh niên Hồ Chí Minh các cấp và các tổ chức đoàn thể tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước, lòng trung thành với lý tưởng và con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn; quan tâm chăm lo tôn tạo các di tích lịch sử về Thanh niên xung phong để tạo các địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam...



Tiếp bước truyền thống cao đẹp của lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, thanh niên Việt Nam trong thời đại ngày nay sẽ nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, xả thân cống hiến, xung kích, tình nguyện trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với nhiều phong trào hành động cách mạng sôi nổi, rộng khắp.



Nhân dịp này, 70 điển hình thanh niên xung phong tiêu biểu các thời kỳ có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương, đơn vị đã được tôn vinh. 70 sổ tiết kiệm, 21 nhà tình nghĩa cũng được trao tặng cho những cựu Thanh niên xung phong hoàn cảnh khó khăn.

Theo Hiền Hạnh (TTXVN/Vietnam+)