Mang Yang: Tập trung lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

(GLO)- Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai khoá XVI (mở rộng), diễn ra ngày 1-7, nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của Đảng bộ huyện trên các lĩnh vực 6 tháng đầu năm 2020. Trong đó nổi bật là Huyện ủy Mang Yang đã tập trung chỉ đạo công tác đại hội Đảng cấp cơ sở và chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII. Đến nay, huyện đã hoàn thành cơ bản dự thảo văn kiện, đề an nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật

Với nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, tổng thu ngân sách (các cấp) trên địa bàn huyện ước đạt 59,3% kế hoạch, trong đó thu tiền sử dụng đất đạt 81% kế hoạch. Quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt việc tái canh cây cà phê và triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt đã tăng cường các nguồn lực để phấn đấu đưa xã Đak Ta Ley đạt chuẩn nông thôn mới và 3 làng đạt chuẩn nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số vào cuối năm 2020. Địa bàn huyện đã thành lập mới 9 doanh nghiệp và 3 hợp tác xã, đến nay toàn huyện có 56 doanh nghiệp và 12 hợp tác xã đang hoạt động. Cùng với thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, ngành chức năng và các xã đã tổ chức 30 đợt tuyên truyền, cấp phát 600 tờ tranh ảnh và 1.000 quyển sổ tay tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô, thường xuyên tuần tra, kiểm soát ngăn chặn các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Tha lưu ý các cơ quan tham mưu giúp việc của Huyện ủy, cùng các tiểu ban liên quan tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Các ban ngành, địa phương trong huyện triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội theo mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra năm 2020, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Thực hiện đồng bộ, toàn diện các chính sách an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm và học nghề cho người lao động, nhất là lao động nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư các công trình năm 2020, các công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện và 20 năm thành lập huyện.