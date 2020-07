Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai: Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng

(GLO)- Chiều 10-7, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị lần thứ 7 (mở rộng). Ông Nguyễn Đình Tiến-Bí thư Đảng ủy Khối và ông Phạm Nhơn-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các dự thảo báo cáo: tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020; tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; tổng kết việc thực hiện Quy định 30 và xây dựng quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Chương VII và VIII, Điều lệ Đảng khóa XIII; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020; tổng kết chương trình Đồng hành cùng doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020; tổng kết chương trình an sinh xã hội giai đoạn 2016-2020.

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị. Ảnh: Phương Linh

Kết quả nổi bật của Đảng ủy Khối thời gian qua là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của tỉnh và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Đáng chú ý, tổng doanh thu của 37/42 doanh nghiệp (ngoài lĩnh vực ngân hàng) trong khối đạt 4.722 tỷ đồng; lợi nhuận ước đạt 183 tỷ đồng; nộp ngân sách tỉnh ước đạt gần 639 tỷ đồng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách 1 tổ chức cơ sở Đảng, 4 đảng viên. Tổng hợp từ năm 2016 đến nay, cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 57 đảng viên vi phạm, trong đó khai trừ 2. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề 80 tổ chức Đảng và 45 đảng viên.

Công tác an sinh xã hội đặc biệt được quan tâm. Trong 5 năm qua, Đảng ủy Khối đã vận động xây dựng được 115 căn nhà (trong đó 73 nhà cho gia đình chính sách, 42 nhà cho hộ nghèo), sửa chữa 13 nhà cho gia đình chính sách, tặng nhiều phần quà với tổng giá trị khoảng 6,16 tỷ đồng…

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Tiến-Bí thư Đảng ủy Khối vinh dự được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc”; 10 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn năm 2019 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2015-2019); tặng bằng khen cho 10 đảng viên trong Đảng bộ Khối vì thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2015-2019).

Dịp này, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cũng tặng giấy khen cho 30 tổ chức cơ sở Đảng có thành tích tham gia thực hiện Chương trình An sinh xã hội do Đảng ủy Khối phát động giai đoạn 2016-2020.

