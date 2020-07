Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

(GLO)- Sáng 9-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020-2025) đã khai mạc phiên chính thức. Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh dự và điều hành Đại hội. Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến-Ủy viên Thường vụ, Phó Tư lệnh Quân khu 5 dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí: Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo 17 Đảng bộ cấp huyện trực thuộc Tỉnh ủy cùng Đảng bộ Công an tỉnh và Đảng bộ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đại hội có sự tham dự của 105 đại biểu chính thức.





Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Anh Huy

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2015-2020, các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra đã hoàn thành. Chúng ta có trách nhiệm tiếp tục giữ vững và phát huy những thành quả trong nhiệm kỳ vừa qua nhưng điều quan trọng là phải thấy rõ, thấy hết những yếu kém, hạn chế còn tồn tại; dự báo được những khó khăn, thách thức trong thời gian đến để từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện làm nòng cốt xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc trong tình hình mới. Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV nhất định phải là đại hội của dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới. Do đó, đề nghị mỗi đại biểu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, tín nhiệm, đủ trí tuệ, bản lĩnh, năng lực và phẩm chất để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.



Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 47 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV đề ra, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên; đời sống của bộ đội được cải thiện. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng-an ninh năm sau cao hơn năm trước. Việc xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ có nhiều chuyển biến tích cực.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Anh Huy





Tại Đại hội, có 5 ý kiến đóng góp trực tiếp vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Các ý kiến đều nhất trí cao với Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Ban Chấp hành đã trình bày, đồng thời phân tích, bổ sung, làm rõ một số vấn đề. Về khuyết điểm, nguyên nhân, các ý kiến chỉ ra rằng, công tác quốc phòng-an ninh chưa sâu rộng, chưa toàn diện, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng-An ninh ở cấp xã có lúc hoạt động chưa nền nếp; việc thực hiện khâu đột phá trong công tác huấn luyện chưa đi vào chiều sâu, chất lượng huấn luyện có mặt chưa đồng đều. Đại hội cũng thảo luận và tiếp thu 4 ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện của Trung ương.



Trong ngày làm việc đầu tiên của phiên chính thức, Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh tặng quà và hoa cho các đồng chí nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XIV. Ảnh: A.H





Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Quân sự tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Đại hội tập trung nghiên cứu, thảo luận các nội dung: tiếp tục tham mưu quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; lãnh đạo tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương về những chủ trương, giải pháp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc; quán triệt, thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

ANH HUY