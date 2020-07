(GLO)- Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2015-2020), chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên; đời sống của bộ đội được cải thiện. Đặc biệt, LLVT tỉnh đã thật sự là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc trong tỉnh.





Chiến sĩ mới của Tiểu đoàn 50 huấn luyện nội dung bắn súng tiểu liên AK. Ảnh: Anh Huy

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tăng cường phối hợp với các lực lượng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của khu vực phòng thủ; chủ động phối hợp phát hiện và xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, góp phần giữ vững ổn định về an ninh chính trị trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội.



Về công tác tổ chức, xây dựng lực lượng, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt, triển khai cho các đơn vị thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; quan tâm đầu tư xây dựng, củng cố thao trường, bãi tập; chuẩn bị đầy đủ giáo án, bài giảng, mô hình học cụ. Trong quá trình huấn luyện, các đơn vị bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” và thực hiện tốt “3 quan điểm, 8 nguyên tắc và 6 mối kết hợp”; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian quy định. Kết quả kiểm tra hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt trên 76%.

Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng hợp lý, chất lượng ngày một nâng cao. Tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 25,12% (vượt 3,12% so với chỉ tiêu nghị quyết); chi bộ quân sự có chi ủy đạt 97,27% (vượt 47,27% so với chỉ tiêu nghị quyết). Tỷ lệ xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng-an ninh năm sau cao hơn năm trước. Riêng năm 2019, tỷ lệ xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng-an ninh đạt 67% (tăng 12,95% so với đầu nhiệm kỳ).

Lực lượng trinh sát huấn luyện nội dung tuột dây ZD trong nhiệm vụ đánh bắt, giải thoát con tin ở nhà cao tầng. Ảnh: PHƯƠNG DUNG



Việc xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 5 năm qua, LLVT tỉnh đã quy tập được 428 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 143 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia; chi trả chế độ chính sách cho 8.424 đối tượng.

Mặt khác, các cơ quan, đơn vị còn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật trong tình hình mới. Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe đạt 99,15% (vượt 0,45% so với chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ). Cuộc vận động 50 gắn với xây dựng “chính quy ngành kỹ thuật” cũng đã tạo sự chuyển biến trong quản lý, bảo quản, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật cũng như kiềm chế tai nạn khi tham gia giao thông...



Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đồng thời tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Hàng năm, cấp ủy, chỉ huy các cấp phối hợp chặt chẽ với địa phương tiến hành quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở, phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, xây dựng Đảng bộ cơ sở và xây dựng chi bộ quân sự vững mạnh. Công tác đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, đảng viên được thực hiện đúng quy định; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, chiến sĩ.

Lực lượng vũ trang huyện Ia Pa giúp người dân xã Pờ Tó làm lúa nước. Ảnh: Anh Huy





Thực hiện các chủ trương của Quân khu, 5 năm qua, LLVT tỉnh đã khảo sát, nhận giúp 98 hộ theo chủ trương “Xóa 1 hộ đói, giảm 1 hộ nghèo”. Đến nay, 63 hộ đã thoát nghèo bền vững nhờ sự hỗ trợ của LLVT tỉnh. Những hộ còn lại, các đơn vị tiếp tục giúp bằng các hình thức, hỗ trợ cây-con giống, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, ngày công lao động...

Bên cạnh đó, LLVT tỉnh còn huy động hàng ngàn ngày công của cán bộ, chiến sĩ làm công tác dân vận, tham gia cùng địa phương xây dựng nông thôn mới; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 12.875 lượt người; nhận phụng dưỡng 7 Mẹ Việt Nam Anh hùng; xây dựng 23 nhà tình nghĩa, 5 nhà đồng đội. Đồng thời, chủ động huy động lực lượng, phương tiện tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tham gia phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, LLVT tỉnh đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết gắn bó quân-dân, củng cố “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.



Trong giai đoạn 2020-2025, Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá: xây dựng đội ngũ cán bộ mẫu mực, trách nhiệm, hành động; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh và phát huy tốt năng lực tham mưu quản lý nhà nước về quốc phòng của Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, nhất là địa bàn trọng điểm về quốc phòng-an ninh biên giới; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn, tạo sự chuyển biến đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá LÊ KIM GIÀU

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh