(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Krông Pa lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) dự kiến diễn ra trong tháng 8 tới. Thời gian qua, Thường trực Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các văn kiện, công tác nhân sự cũng như các điều kiện cần thiết để đại hội diễn ra thành công.

Đảng bộ huyện Krông Pa có 44 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc gồm: 14 Đảng bộ xã, thị trấn; Đảng bộ Công an huyện; Đảng bộ Quân sự huyện và 28 chi bộ cơ quan. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn Đảng bộ xã Phú Cần và chi bộ Phòng Tư pháp để tiến hành đại hội điểm cấp cơ sở. Bà Nguyễn Thị Xuyến-Bí thư Đảng ủy xã Phú Cần-cho biết: Đảng bộ xã rất vinh dự được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn đại hội điểm. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy xã đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, kinh tế tăng trưởng khá, quốc phòng-an ninh được giữ vững ổn định. Đặc biệt, Đảng ủy xã đã lãnh đạo hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. “Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xã phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng; thu ngân sách tăng bình quân 5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 5%; duy trì và nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới”-bà Xuyến cho hay.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Mlah nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: L.N





Đảng bộ xã Uar được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn thí điểm đại hội bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020-2025. Theo ông Hà Xuân Mạnh-Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã tiếp tục tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế-xã hội; chú trọng ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; chủ động phòng-chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí. Bên cạnh đó, xây dựng cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng, trong sạch về đạo đức, lối sống; phát huy dân chủ, nâng cao vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở các thôn, buôn và phấn đấu để xã đạt chuẩn nông thôn mới.



Đến ngày 20-6, 44/44 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện đã đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, hầu hết tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức thành công đại hội theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy cũng như chương trình đại hội đề ra. Theo ông Hoàng Xuân Hảo-Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy: Các tổ chức cơ sở Đảng đã đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, kết quả của đại hội, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng đại hội. Công tác chuẩn bị nội dung văn kiện trình đại hội, nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 được các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện nghiêm túc, đánh giá đầy đủ, khách quan, trung thực những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.



Sẵn sàng các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện



Trên cơ sở Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pa đã tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Ông Ksor Pớ-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy-cho biết: Đến nay, Đảng bộ huyện đã hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII. Ngày 11-6 vừa qua, Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy để duyệt nội dung Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Uar nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Lê Nam





Cũng theo ông Ksor Pớ, trong nhiệm kỳ 2015-2020, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong huyện, Krông Pa đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng như: có 29/31 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đề ra. Huyện cũng đã thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược, trọng tâm là cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn 9,5%, giảm 30,7% so với năm 2015, bình quân giảm 6,1%/năm, đạt 122% nghị quyết; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.



“Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII đã cơ bản hoàn thiện. Riêng công tác nhân sự đang được Ban Thường vụ Huyện ủy hoàn thiện theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Trong đó, thực hiện đầy đủ các bước của quy trình công tác nhân sự đối với các đồng chí tái cử và giới thiệu mới, đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, khách quan. Sau đó, đề án nhân sự sẽ được trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét và phê duyệt”-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Pa cho biết thêm.

LÊ NAM