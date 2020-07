(GLO)- Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã tích cực triển khai thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trước thềm Đại hội Đảng bộ huyện Mang Yang lần thứ XVII, phóng viên Báo Gia Lai điện tử có cuộc phỏng vấn ông Huỳnh Thế Mạnh-Bí thư Huyện ủy về những thành tựu, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015-2020 cũng như mục tiêu, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

* P.V: Ông có thể cho biết những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mang Yang đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020?



- Ông HUỲNH THẾ MẠNH: 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Mang Yang đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng, có 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra. Đảng bộ đã triển khai 4 chương trình trọng tâm thực hiện nghị quyết và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, thương mại-dịch vụ. Ngành nông-lâm nghiệp có bước phát triển cả về quy mô và chất lượng. Các chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được đầu tư và phát huy hiệu quả. Văn hóa-xã hội chuyển biến rõ nét; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Quốc phòng-an ninh được giữ vững. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được nâng lên.

Bí thư Huyện ủy Mang Yang Huỳnh Thế Mạnh phát biểu tại phiên Đại hội trù bị. Ảnh: Đ.T



* P.V: Để đạt được những thành tựu trên, Đảng bộ huyện đã triển khai các giải pháp nào, thưa ông?



- Ông HUỲNH THẾ MẠNH: Để đạt được những kết quả trên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; phát huy dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; chủ động triển khai hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.



Bên cạnh đó, Đảng bộ quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, có trình độ, năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới gắn với trách nhiệm và vai trò nêu gương của người đứng đầu từng ngành, từng cấp; động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thi đua trong thực thi nhiệm vụ và lao động sản xuất, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.



* P.V: Xin ông cho biết, bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020?



- Ông HUỲNH THẾ MẠNH: Từ kết quả thực tiễn của huyện Mang Yang trong nhiệm kỳ 2015-2020, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới đây. Trước hết, đó là đoàn kết thật sự trong Đảng, trong hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội là yếu tố quyết định tạo nên sức mạnh để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.

Hai là luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội.

Ba là xác định rõ thực trạng và tiềm năng, thế mạnh của địa phương; lựa chọn đúng nội dung trọng tâm đột phá, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân và yêu cầu phát triển của huyện, huy động, phát huy được nhiều nguồn lực và chỉ đạo quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

Bốn là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý vững vàng về chính trị, có phẩm chất, đạo đức trong sáng, có trình độ chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhiệm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, biết vận dụng đúng đắn chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Năm là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện những nhân tố mới, những sáng kiến, cách làm hay để tuyên dương, khen thưởng nhân rộng; đồng thời chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những hạn chế, yếu kém và có biện pháp xử lý nghiêm đối với những sai phạm.

Diện mạo nông thôn ở Mang Yang ngày càng khởi sắc. Ảnh: Hà Phương



* P.V: Mục tiêu, chương trình trọng tâm của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ 2020-2025 là gì, thưa ông?



- Ông HUỲNH THẾ MẠNH: Mục tiêu tổng quát đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 là tập trung xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; đổi mới, nâng cao phương thức, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội. Giữ vững ổn định chính trị-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội gắn với giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Tập trung thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến và du lịch, tạo tiền đề để Mang Yang phát triển bền vững.



Trên cơ sở đó, Đảng bộ huyện xây dựng 3 chương trình trọng tâm để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới gồm: Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến và du lịch. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, công chức các cấp đạt chuẩn, có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.



* P.V: Giải pháp nào để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, thưa ông?



- Ông HUỲNH THẾ MẠNH: Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện cần tập trung vào các giải pháp mang tính đột phá. Đối với lĩnh vực kinh tế, cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất 12,11%; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Tăng cường quản lý đầu tư phù hợp với quy hoạch xây dựng hạ tầng kinh tế-xã hội, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Trong đó, phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng tái cơ cấu, hình thành vùng sản xuất tập trung; mở rộng quy hoạch khu công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp huyện lên 50 ha; đẩy mạnh kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến; phát triển nhanh và đa dạng các ngành dịch vụ; nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên, môi trường; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngân sách; tăng cường các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh.

Bí thư Huyện ủy Mang Yang Huỳnh Thế Mạnh (thứ 2 từ trái sang) trao đổi với các đại biểu tại phiên Đại hội trù bị. Ảnh: Đ.T



Chú trọng phát triển văn hóa-xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tiếp tục nâng cao hiệu quả giáo dục, chất lượng mũi nhọn và đại trà gắn với các phong trào thi đua của ngành. Nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Xây dựng môi trường, đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, huy động các nguồn lực xã hội, xây dựng các thiết chế văn hóa. Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào tất cả các lĩnh vực sản xuất và đời sống. Tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo.



Cùng với các giải pháp trên, cần tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh; thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

Đặc biệt, huyện sẽ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy Đảng; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.



Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển”, Đảng bộ và nhân dân huyện Mang Yang quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII đề ra.



* P.V: Xin cảm ơn ông!

PHƯƠNG LINH (thực hiện)