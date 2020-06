Phát triển kinh tế-xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Mục tiêu của chương trình hướng tới giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với bình quân chung của cả nước.





Phiên họp của Quốc hội. (Ảnh: TTXVN)





Trong phiên họp sáng ngày 12/6, Quốc hội sẽ tiếp tục tiến hành công tác nhân sự, trong đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.



Ủy ban cũng sẽ trình bày báo cáo của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; dự kiến nhân sự bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.



Sau đó Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách nhân sự để Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.



Tiếp theo, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết liên quan đến một số cơ chế, chính sách tài chính-ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.



Sau nội dung này, Quốc hội nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.



Các đại biểu sẽ thảo luận và biểu quyết một số Nghị quyết về phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.



Trong phiên họp chiều được truyền hình và phát thanh trực tiếp, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.



Mục tiêu của chương trình hướng tới giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với bình quân chung của cả nước.



Chương trình hướng đến việc cải thiện đời sống của nhân dân; nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số.



Đi cùng với đó là việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.



Một mục tiêu khác là đảm bảo hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.



Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội.

