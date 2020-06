Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Thiện lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025)

(GLO)- Báo Gia Lai Điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Thiện lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025).

Phú Thiện: Phấn đấu đến năm 2025 đạt huyện nông thôn mới





Kính thưa Đoàn Chủ tịch,



Thưa các đồng chí đại biểu và toàn thể Đại hội,



Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh đang hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hôm nay, tôi rất vui mừng tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Thiện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ được chọn tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp huyện và tương đương của tỉnh. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và là niềm vinh dự đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện.



Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại diện các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Phú Thiện qua các thời kỳ, quý vị đại biểu và 197 đảng viên ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 2.500 đảng viên toàn Đảng bộ huyện về dự Đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Thiện lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Đ.T





Thưa các đồng chí,



Trong 5 năm qua, trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước và của tỉnh trước tình hình thiên tai, dịch bệnh, giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực xuống thấp..., toàn Đảng bộ, quân và nhân dân huyện Phú Thiện đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, nổi bật là:



- Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt khá, tăng bình quân 11%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực. Sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến quan trọng, nhất là việc xây dựng thành công Nhãn hiệu gạo Phú Thiện. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện đã ban hành và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển kinh tế - xã hội 04 làng Đồn của xã Chư A Thai, góp phần làm thay đổi rõ nét bộ mặt các làng đồng bào dân tộc thiểu số.



- Cùng với phát triển kinh tế, công tác đảm bảo an sinh xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân được chú trọng. Công tác giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển văn hóa được quan tâm. Công tác giảm nghèo, tạo việc làm đạt được một số kết quả quan trọng; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, từ 24,16% vào đầu nhiệm kỳ, đến nay giảm còn 5,16%. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng lên.



- Quốc phòng, an ninh được đảm bảo; đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị với những giải pháp đồng bộ, chỉ đạo quyết liệt có hiệu quả trong đấu tranh với hoạt động phục hồi tổ chức phản động FULRO, “Tin lành Đê Ga”, lôi kéo người dân tộc thiểu số vượt biên. Triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tai nạn, tệ nạn xã hội. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm và có những chuyển biến.



- Công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị được chú trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên. Khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết nội bộ được củng cố và tăng cường.



Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Phú Thiện đạt được trong nhiệm kỳ qua.



Thưa Đại hội,



Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ huyện Phú Thiện phải thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn một số hạn chế, đó là:



- Kinh tế phát triển còn chậm; sản phẩm nông nghiệp của huyện chưa có sức cạnh tranh về giá trị. Tình trạng khai thác rừng trái pháp luật, phá rừng làm nương rẫy còn xảy ra. Việc chăm lo cho giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa còn chưa tốt. Công tác giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo, tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số còn cao.



- Tình hình an ninh chính trị vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường liên quan đến hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đê Ga” và hoạt động vượt biên trái phép.



- Hoạt động của hệ thống chính trị còn có mặt hạn chế; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên chưa đạt chỉ tiêu đã đề ra. Hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền trên một số lĩnh vực chưa cao; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của một số cán bộ, công chức chưa tốt...



Thưa các đồng chí,



Thưa Đại hội,



Trong nhiệm kỳ tới, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ huyện Phú Thiện là hết sức nặng nề. Đảng bộ huyện cần phải nhìn nhận rõ bên cạnh những cơ hội, lợi thế mới trong phát triển kinh tế - xã hội, huyện vẫn còn đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những khó khăn trong việc thu hút đầu tư, cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân cả về vật chất và tinh thần, gắn kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với giữ gìn, bảo vệ quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội... Trong khi đó, huyện vẫn là huyện nghèo của tỉnh, quy mô của nền kinh tế còn nhỏ bé, là huyện chủ yếu sản xuất nông nghiệp nhưng thị trường tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn, giá cả bấp bênh, cơ sở hạ tầng còn yếu kém và chưa đồng bộ...



Do đó, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu tiếp tục thảo luận, làm rõ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả phương hướng, mục tiêu mà Báo cáo chính trị và Chủ đề Đại hội đã đề ra “XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC; GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI; TIẾP TỤC ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG; KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ TIỀM NĂNG, LỢI THẾ, PHẤN ĐẤU NĂM 2025 PHÚ THIỆN LÀ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI”.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Đ.T







Đồng thời, đề nghị các đồng chí quan tâm thêm một số vấn đề sau:



Một là, rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện cho đồng bộ, nhất là quy hoạch về xây dựng; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trên cơ sở đó, huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài huyện để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển trên nguyên tắc đầu tư xây dựng tập trung, có tính chọn lọc, đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội trước mắt cũng như lâu dài.



Hai là, cần tiếp tục phát huy thế mạnh của huyện trong phát triển nông nghiệp; tận dụng tối đa nguồn nước thủy lợi Ayun Hạ để giữ ổn định diện tích lúa nước 02 vụ; có giải pháp để duy trì, phát triển cánh đồng lớn đối với các loại cây trồng, nhất là đối với cây lúa. Chú trọng củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp theo mô hình hợp tác xã kiểu mới, hợp tác xã nông nghiệp gắn với du lịch nông thôn. Tập trung hơn nữa cho chương trình xây dựng nông thôn mới; huy động có hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực trong nhân dân để phấn đấu đến cuối năm 2025, huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục chỉ đạo củng cố vững chắc các tiêu chí và tiếp tục phấn đấu đạt được các tiêu chí nâng cao.



Quan tâm phát triển công nghiệp chế biến gắn với tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, thương mại, góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế. Tăng cường kêu gọi các tổ chức tập thể, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả kết nối tuyến du lịch Chư Sê - Phú Thiện.



Ba là, cần quan tâm hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư nâng cao đời sống văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, trọng tâm là chăm lo hỗ trợ, giúp đỡ cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ phát triển kinh tế. Thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo bằng cách lồng ghép và triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án của Trung ương, của tỉnh về công tác giảm nghèo gắn với tham khảo các mô hình giảm nghèo ở các địa phương khác để áp dụng cho phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương mình, đảm bảo các hộ nghèo thoát nghèo một cách bền vững, hạn chế tình trạng tái nghèo. Phải có mục tiêu phấn đấu để Phú Thiện thành huyện khá của tỉnh.



Có giải pháp nâng cao trình độ dân trí, phát triển giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng trường lớp, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo, gia đình chính sách. Chú trọng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc như Lễ hội cầu mưa, Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Plei Ơi...

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao đổi với các đại biểu chi bộ Khối Mặt trận đoàn thể chính trị-xã hội dự Đại hội. Ảnh: Đ.T



Bốn là, tiếp tục đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Chủ động, tăng cường triển khai các giải pháp giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh nông thôn và an ninh vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân, nhất là phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong tuyên truyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ động phát hiện và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các tổ chức phản động FULRO,“Tin lành Đê Ga”; triển khai các biện pháp nhằm hạn chế tối đa tình trạng vượt biên. Giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề về an ninh, trật tư, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân.



Năm là, tiếp tục triển khai các biện pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, nhất là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Chăm lo công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Thực hiện tốt chế độ trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Trong đó:



Tập trung vào việc củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảng. Tiếp tục quan tâm công tác phát triển đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với xây dựng thôn, làng, tổ dân phố vững mạnh toàn diện; có giải pháp để nâng cao tỷ lệ bí thư chi bộ là trưởng thôn, tổ dân phố và tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên.



Thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để phòng ngừa, uốn nắn, xử lý những thiếu sót, sai phạm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xử lý kiên quyết các sai phạm. Phối kết hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với giám sát của cơ quan dân cử và giám sát, phản biện của các tổ chức chính trị-xã hội.



Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, tôi đề nghị các đồng chí cần tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, mà trước hết là trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để làm hạt nhân lãnh đạo tạo nên sự đồng thuận nhất trí cao trong toàn hệ thống chính trị, toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân trong huyện.



Thưa các đồng chí,



Đại hội hôm nay, ngoài việc thảo luận và quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới, còn có nhiệm vụ rất quan trọng là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý theo đúng tinh thần các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, uy tín để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải là tập thể các đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín; có tinh thần đoàn kết, đồng lòng, có ý chí tiến lên, không bằng lòng thực tại, dám đột phá, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, vì mục tiêu phát triển của huyện. Đại hội còn lựa chọn những đồng chí tiêu biểu đủ tiêu chuẩn để bầu làm đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.



Đồng thời, tôi đề nghị Đại hội tập trung trí tuệ tham gia góp ý vào dự thảo Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh.



Thưa Đại hội,



Thưa các đồng chí,



Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Thiện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 là đại hội điểm đảng bộ cấp huyện của tỉnh, từ thành công của Đại hội sẽ rút ra những kinh nghiệm quý báu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị thật chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.



Với tinh thần đó, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, một lần nữa, xin chúc các đồng chí đại biểu, các vị khách quý tham dự Đại hội sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Thiện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.



Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!