Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

(GLO)- Chiều 12-6, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Phạm Nhơn-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Trần Dung

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh hiện có 58 đảng viên sinh hoạt tại 5 chi bộ. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Văn phòng phát huy tốt vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, an sinh xã hội, đối nội, đối ngoại và hậu cần; đáp ứng kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; hàng năm đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết cấp trên giao. Đảng bộ đã kịp thời tham mưu cụ thể hoá các nghị quyết của Đảng và sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính vào hoạt động của cơ quan; kịp thời rà soát, đề xuất bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp; tiến hành chuyển giao thí điểm một số nhiệm vụ sang dịch vụ công bưu điện.

Đảng bộ triển khai thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác phát triển đảng viên được các cấp ủy quan tâm. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 8 quần chúng ưu tú vào hàng ngũ của Đảng. Đồng thời, lãnh đạo các đoàn thể làm tốt công tác định hướng tuyên truyền các nội dung, các vấn đề được xã hội quan tâm.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Trần Dung

Đại hội biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu quan trọng của nhiệm kỳ 2020-2025 như: phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan hàng năm đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 20% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; phấn đấu 95% cán bộ, đảng viên và 90% quần chúng được học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức; phấn đấu hàng năm có 95% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; hàng năm xây dựng Đảng bộ, các chi bộ đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu mỗi năm kết nạp ít nhất 1 quần chúng ưu tú vào Đảng…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Nhơn-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của đảng viên, cán bộ, công chức. Đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tính năng động, sáng tạo, vận dụng linh hoạt các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác tham mưu, đề xuất, phục vụ hậu cần, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 10 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.