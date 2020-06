Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên: Xây dựng An Khê xứng tầm vùng kinh tế động lực phía Đông

(GLO)- Chiều 3-6, Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy An Khê để duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ trưởng chủ trì buổi làm việc.





Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.M

Báo cáo với Tổ công tác, Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết: Đảng bộ thị xã An Khê có 48 tổ chức cơ sở Đảng, 129 chi bộ trực thuộc với tổng số 2.457 đảng viên. Đến nay, có 35 Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Thị ủy đã tổ chức đại hội. Theo dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVII sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 20 đến ngày 22-7-2020 hoặc từ ngày 17 đến ngày 19-8-2020). Về việc xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVII, đến nay đã hoàn chỉnh hồ sơ duyệt nội dung bao gồm: Dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, Nghị quyết và Chương trình hành động trình đại hội. Văn kiện Đại hội đã cơ bản đánh giá toàn diện, sát với thực tế công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của thị xã trong nhiệm kỳ qua; đồng thời xây dựng được hệ thống bộ tiêu chí chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; định hướng từng nhiệm vụ, giải pháp theo các lĩnh vực gắn với chương trình hành động, nguồn lực thực hiện trong nhiệm kỳ tới có tính khả thi, thống nhất và đồng bộ.



Tại buổi làm việc, các thành viên Tổ công tác đã tham gia đóng góp ý kiến cho văn kiện và cơ bản thống nhất đối với các văn kiện phục vụ đại hội của Thị ủy An Khê. Dự thảo Báo cáo chính trị có bố cục chặt chẽ, đã đánh giá tổng quát trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời, xác định rõ chủ đề, phương châm hành động và nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị Thị ủy An Khê cần điều chỉnh, bổ sung số liệu một số chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách, tổng mức đầu tư toàn xã hội, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ bác sĩ/vạn dân… Nên đánh giá tốc độ tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực là tiềm năng, thế mạnh ở địa phương như: sản xuất công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch… để làm cơ sở thực hiện, xây dựng thị xã An Khê thành vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh. Mặt khác, cần phân tích rõ nguyên nhân của các chỉ tiêu không đạt để có giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông tham gia góp ý kiến về xây dựng xây dựng thị xã An Khê thành vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Ngọc Minh





Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đánh giá cao công tác chỉ đạo triển khai đại hội Đảng các cấp của Thị ủy An Khê. Đối với nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025), Bí thư Tỉnh ủy cho rằng đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng; các văn kiện cơ bản đảm bảo theo yêu cầu đề ra. Song đối với dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành cần ngắn gọn; dự thảo Nghị quyết cũng cần rút gọn phần nhiệm vụ và giải pháp…



Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban Thường vụ Thị ủy An Khê cần xác định lại chủ đề của đại hội đảm bảo 5 thành tố; đối với các chương trình hành động cần cụ thể hơn và xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, ví dụ như: quy hoạch đô thị, phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch văn hóa, xây dựng nông thôn mới nâng cao, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao… để xây dựng An Khê thành vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh. Sau khi tiếp thu, chỉnh sửa các văn kiện, Thị ủy An Khê báo cáo Tổ công tác để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến, trong đó có nội dung về thời gian tổ chức đại hội.

Ngọc Minh