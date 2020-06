Ayun Pa: Thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 31 đảng viên

(GLO)- Sáng 18-6, Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.





Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đ.P

Đảng bộ thị xã Ayun Pa có 42 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 1.867 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Thị ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo đúng quy định. Theo đó, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đã kiểm tra 115 tổ chức Đảng và 551 đảng viên (tăng 16 tổ chức Đảng và 160 đảng viên so với nhiệm kỳ trước). Cùng với đó, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp tiến hành giám sát chuyên đề đối với 58 tổ chức Đảng và 159 đảng viên (tăng 25 tổ chức Đảng và 23 đảng viên so với nhiệm kỳ trước).



Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thị xã đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 31 đảng viên (tăng 1 tổ chức Đảng và 7 đảng viên so với nhiệm kỳ trước). Trong đó, Ban Thường vụ Thị ủy thi hành kỷ luật khiển trách 2 tổ chức Đảng và khai trừ 1 đảng viên; Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã thi hành kỷ luật khiển trách 3 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Thị ủy thi hành kỷ luật 17 đảng viên (khiển trách 3 đảng viên, cảnh cáo 6 đảng viên, cách chức 1 đảng viên và khai trừ 7 đảng viên); tổ chức cơ sở đảng thi hành kỷ luật 10 đảng viên (khiển trách 8 đảng viên, cảnh cáo 2 đảng viên).



Dịp này, Ban Thường vụ Thị ủy tặng giấy khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.



Đức Phương