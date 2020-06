An Khê tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII

(GLO)- Ban Thường vụ Thị ủy An Khê đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVII theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đảng bộ thị xã An Khê có 48 tổ chức cơ sở Đảng, 129 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với tổng số 2.457 đảng viên. Trên cơ sở Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và văn bản chỉ đạo của cấp trên, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tập trung triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội. Đến cuối năm 2019, 129 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong đại hội. Đến cuối tháng 2-2020, những đơn vị được Ban Thường vụ Thị ủy chọn tổ chức đại hội điểm, thí điểm đã hoàn thành đại hội. Sau đại hội, nhiều bài học kinh nghiệm đã được rút ra từ khâu chuẩn bị đến tổ chức, làm cơ sở để các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ thị xã bám sát, điều chỉnh, góp phần tạo nên thành công chung của đại hội Đảng các cấp.

Theo kế hoạch, 48 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ thị xã sẽ hoàn thành đại hội trước ngày 20-6-2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7 hoặc trung tuần tháng 8-2020. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Bí thư Thị ủy An Khê-cho biết: Ban Thường vụ Thị ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tiến hành đại hội, tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thị xã. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thị xã là đã hoàn chỉnh các văn kiện gồm: dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Nghị quyết và Chương trình hành động trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVII. Trong đó, tập trung cụ thể hóa 3 chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã khóa XVI đó là tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của hệ thống chính trị thị xã đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo tiêu chí đô thị loại III, phát triển thị xã An Khê xứng tầm là vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh; đẩy mạnh phát triển thương mại-dịch vụ và du lịch gắn với nông nghiệp bền vững. Các chỉ tiêu cụ thể của Nghị quyết được tính toán, cân nhắc thận trọng, rà soát đối chiếu với kết quả thực hiện nhiệm kỳ qua; đánh giá, dự báo các yếu tố thuận lợi, khó khăn, tiềm năng, thế mạnh, cân đối các nguồn lực thị xã để đảm bảo tính khả thi.

Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 4 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tây Sơn. Ảnh: N.M

“Ngày 3-6, Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy để duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Tại đây, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến và cơ bản thống nhất với các văn kiện phục vụ đại hội của Thị ủy An Khê”-bà Lịch thông tin.

Cùng với việc chuẩn bị văn kiện đại hội, công tác nhân sự cũng được chú trọng. Bí thư Thị ủy An Khê cho rằng, trên cơ sở đề án nhân sự, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đang thực hiện các bước về tái cử và giới thiệu mới. Xác định công tác cán bộ là then chốt, quyết định việc tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã chú trọng chất lượng cán bộ, khả năng triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể, tinh thần nhiệt huyết với quê hương đất nước, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Quá trình triển khai các khâu, các bước trong quy trình đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, công tâm, khách quan, dân chủ. Đã xem xét, kết luận lịch sử chính trị 52/52 cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các xã, phường; 97/111 cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý; 58/58 đồng chí quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025. “Quy trình giới thiệu nhân sự tái cử hiện đã thực hiện xong và đang tiếp tục thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy lần đầu, Ban Thường vụ, cán bộ chủ chốt thị xã nhiệm kỳ 2020-2025, làm cơ sở xây dựng Đề án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVII theo quy định”-Bí thư Thị ủy An Khê thông tin thêm.