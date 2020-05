Xây dựng xã Ia Dêr đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

(GLO)- Đảng bộ xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020-2025). Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Ia Grai chọn tổ chức đại hội Đảng cơ sở, thí điểm thực hiện chủ trương bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư tại đại hội.

Đảng viên bỏ phiếu bầu Bí thư Đảng ủy xã. Ảnh: Thanh Nhật

Đảng bộ xã Ia Dêr hiện có 18 chi bộ với 151 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã lãnh đạo thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đảng bộ xã đề ra. Tiêu biểu trên lĩnh vực kinh tế, kết quả sản xuất chăn nuôi hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng toàn xã là 3.586,7 ha, tổng đàn gia súc và gia cầm có 27.915 con. Thu ngân sách trên địa bàn xã tăng bình quân 24,3%/năm. Cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp và mở rộng, đã làm mới và nâng cấp, sửa chữa 14/17 km đường giao thông, tổng vốn đầu tư trên địa bàn gần 29,8 tỷ đồng. Đảng bộ xã đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huy động được sức dân đóng góp ngày công và hiến đất, để xây dựng các công trình nông thôn, các tuyến đường liên thôn đạt chuẩn quy định. Qua đó, xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 và đến nay UBND huyện đã công nhận 2 làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/người/năm, tăng 14 triệu đồng/người/năm so với năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 2,9%...

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời đã trực tiếp bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá XIII gồm 12 đồng chí, bầu Ban Thường vụ gồm 4 đồng chí, bầu Bí thư và 2 Phó Bí thư. Ông Rơ Châm Tin tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Dêr khoá XIII nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Dêr khoá XIII ra mắt và nhận nhiệm vụ tại đại hội. Ảnh: Thanh Nhật

Cùng với biểu dương những thành quả Đảng bộ xã Ia Dêr đạt được nhiệm kỳ qua, phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Dương Xuân Quang lưu ý trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục lãnh đạo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Tiếp tục quan tâm công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, phát huy thế mạnh của xã là cây công nghiệp dài ngày và cây lúa, đưa khoa học kỹ thuật và giống có năng suất cao vào sản xuất. Vận động nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi phù hợp và chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đạt diện tích cây trồng chủ yếu hàng năm theo kế hoạch. Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội, gắn với phát huy nội lực của nhân dân, tranh thủ các nguồn đầu tư của Trung ương, tỉnh và huyện để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xây dựng thêm 2 làng đạt chuẩn làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số, đạt theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra...