TP. Pleiku: Vinh danh 50 tập thể và cá nhân tiêu biểu làm theo Bác

(GLO)- Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), tại Quảng trường Đại Đoàn kết (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác và biểu dương, khen thưởng gương điển hình tiên tiến trong cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Đại biểu cán bộ và nhân dân TP. Pleiku tại Lễ báo công Bác tại tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn kết. Ảnh: Thanh Nhật

Trước anh linh của Người, Thành ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội của TP. Pleiku đã báo cáo với Bác về những thành tựu nổi bật trong thời gian qua. Hệ thống chính trị của thành phố được củng cố, kiện toàn và vững mạnh. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai tích cực. Các phong trào thi đua yêu nước được duy trì thường xuyên, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân (phải) tặng hoa chúc mừng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: Thanh Nhật

Đảng bộ TP. Pleiku đã hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm hơn 10%. Chính sách an sinh xã hội, chính sách với người có công, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được quan tâm chăm lo và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,53%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 70 triệu đồng/năm. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. TP. Pleiku đã được Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới năm 2018, sớm hơn 1 năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Quý I năm nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-TTg công nhận Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai.

Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế (trái) tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Nhật

Nhân dịp này cũng đã diễn ra lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP. Pleiku tặng giấy khen 18 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.