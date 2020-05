Đại hội thí điểm Đảng bộ Công an TP. Pleiku

(GLO)- Ngày 12-5, Đảng bộ Công an TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là tổ chức cơ sở Đảng được Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku chọn đại hội thí điểm để bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, Trịnh Duy Thuân-Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku, lãnh đạo Công an tỉnh cùng 120 đại biểu đại diện 209 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai và Thành ủy Pleiku dự và chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an TP. Pleiku đã lãnh đạo, chỉ đạo Công an TP. Pleiku chủ động nắm tình hình, tham mưu đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh đẩy lùi, vô hiệu hóa hoạt động của các đối tượng phản động, thế lực thù địch. Nhờ đó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có những chuyển biến tích cực. Trong 5 năm qua, các lực lượng chức năng đã bắt giữ 1.129 đối tượng; thụ lý 1.474 vụ với 1.747 bị can; kết luận điều tra đề nghị truy tố 947 vụ với 1.523 bị can. Đồng thời bắt và vận động đầu thú 115 đối tượng, lập danh chỉ bản 1.724 đối tượng.

Về phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đến nay toàn thành phố có 27 mô hình câu lạc bộ phòng-chống tội phạm. Công an thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng phát động tại 4.031 lượt thôn, làng, tổ dân phố với hơn 297 ngàn lượt người tham gia, qua đó quần chúng nhân dân đã đóng góp 1.120 ý kiến; công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp được 39 đảng viên mới. Hàng năm, qua công tác đánh giá phân loại chất lượng có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hơn 88% tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ nhiều năm liền được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, phấn đấu nâng cao tỷ lệ điều tra phá án đạt trên 75%, điều tra án nghiêm trọng đạt 95%; 100% tin báo tố giác tội phạm được tiếp nhận và thụ lý, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Phấn đấu hàng năm tai nạn giao thông kéo giảm 5%; kết nạp từ 25 đảng viên trở lên.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an TP. Pleiku nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an TP. Pleiku nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí (khuyết 1). Bầu Ban Thường vụ gồm 4 đồng chí (khuyết 1). Bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 7 đồng chí. Thượng tá Phan Nhật Toàn tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Công an TP. Pleiku nhiệm kỳ 2020-2025.