(GLO)- Ngay sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ra lời kêu gọi toàn dân phòng-chống đại dịch Covid-19, người dân cả nước nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng đã cùng chung tay bằng nhiều hành động thiết thực với quyết tâm cao: Đoàn kết, đồng lòng đẩy lùi dịch Covid-19.





Mỗi người góp một tay



Nhằm góp phần chung tay phòng-chống dịch Covid-19, sáng 31-3, vợ chồng bà Đỗ Thị Thỉnh (08 Trần Huy Liệu, TP. Pleiku) thay mặt nhóm Pleiku Blue mang hàng ngàn chiếc khẩu trang y tế mà nhóm đã miệt mài gia công trong tuần qua để tặng 22 xã, phường trên địa bàn thành phố và một số công sở nơi người dân thường xuyên liên hệ làm việc. Bà Thỉnh cho hay: “Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tôi nghĩ trước hết bản thân mình phải tự giác, trách nhiệm trong việc thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch bệnh, hơn thế là cùng chung tay góp sức. Mỗi người hãy góp một hành động nhỏ, thiết thực, phù hợp trong khả năng của mình để cùng chính quyền địa phương đẩy lùi dịch bệnh”-bà Thỉnh nói.

Đoàn viên phường Thống Nhất (TP. Pleiku) giúp người dân khai báo thông tin y tế. Ảnh: P.L





Nhóm Pleiku Blue đi vào hoạt động được 2 năm nay với mục tiêu chính là hỗ trợ học sinh nghèo, tiếp sức các em đến trường. Tuy vậy, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các thành viên của nhóm cùng chung sức, đồng lòng may khẩu trang phát miễn phí. Chị Lê Thị Hằng-giáo viên Trường Tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân (TP. Pleiku), Trưởng nhóm Pleiku Blue-chia sẻ: “Tuần qua, các thành viên của nhóm đã hoàn thành 3.500 chiếc khẩu trang vải. Nhóm vẫn đang tiếp tục may thêm 15.000 chiếc nữa. Kinh phí tổng cộng khoảng 20 triệu đồng do các thành viên và Mạnh Thường Quân đóng góp. “Tôi nghĩ trong lúc này, mọi người cần đoàn kết, đồng lòng để chống lại kẻ thù chung là Covid-19. Chỉ cần toàn dân quyết tâm cùng với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, tôi tin Việt Nam sẽ đạt được những kết quả tích cực”-chị Hằng nói.



Tinh thần “chống dịch như chống giặc” cũng đã được lan tỏa trong các ban, ngành, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân. Ông Trần Ngọc Thanh-Giám đốc Bưu điện TP. Pleiku-cho biết: “Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chúng tôi kêu gọi toàn thể nhân viên đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo, chỉ thị của Chính phủ, của địa phương trong phòng-chống dịch; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân. Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, như Thủ tướng Chính phủ đã nói, trong 2 tuần tới là cao điểm phòng-chống dịch, vì vậy đòi hỏi mọi người dân phải đồng lòng, đoàn kết”.



Thanh niên xung kích đi đầu



Những ngày qua, lực lượng đoàn viên, thanh niên với phương châm “đến từng ngõ, gõ từng nhà”, nhất là những hộ có người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ việc khai báo thông tin y tế tại ứng dụng NCOVI trên điện thoại di động hoặc website: tokhaiyte.vn, suckhoetoandan.vn. Để việc khai báo thông tin kịp tiến độ trước ngày 5-4 nhưng vẫn đảm bảo hạn chế tập trung đông người, Đoàn phường Thống Nhất (TP. Pleiku) đã thành lập 7 đội tình nguyện, mỗi đội chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm gồm 2-3 đoàn viên, thanh niên. Chị Phạm Thị Phượng-Bí thư Đoàn phường-chia sẻ: “Để kịp tiến độ khai báo, các đội tình nguyện bắt đầu từ sáng sớm, làm việc cả buổi trưa. Khi thấy chúng tôi đến tuyên truyền, đề nghị cung cấp thông tin, đa số người dân đều hưởng ứng ngay. Vì vậy, số lượng khai báo y tế tại phường từ ngày 29 đến 31-3 là hơn 2.000 người”.

Đoàn viên thanh niên xã Ia Krêl (huyện Đức Cơ) giúp người dân khai báo thông tin y tế. Ảnh: Phan Lài





Trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh Đoàn, 100% cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân hỗ trợ nhân dân khai báo y tế. Từ ngày 28 đến 29-3, các đội thanh niên tình nguyện đã vận động, hỗ trợ được hơn 11.500 người dân khai báo y tế. Kết thúc từng đợt, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ triển khai họp giao ban trực tuyến để nắm số liệu, tình hình khai báo của các tổ chức Đoàn cơ sở.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Hoàng Phong yêu cầu: Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, Đoàn Thanh niên hãy chủ động thực hiện nhiều hoạt động phòng-chống dịch, đặc biệt thế hệ trẻ cần xung kích đi đầu. Nhiệm vụ cấp bách là giúp người dân kê khai thông tin y tế; cùng với đó, tổ chức Đoàn các cấp cần tích cực phối hợp với hệ thống chính trị ở địa phương tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, phối hợp với các đơn vị có khu cách ly tập trung để hỗ trợ những phần việc ý nghĩa. Đồng thời, tích cực tuyên truyền gương người tốt-việc tốt trong phòng-chống dịch Covid-19 nhằm lan tỏa những hành động đẹp trong cộng đồng như: phát khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, lắp đặt điểm rửa tay tại trụ sở làm việc hoặc khu vực công cộng… Mỗi đoàn viên, thanh niên hãy là một chiến sĩ, chung tay cùng cộng đồng phòng-chống dịch bệnh.

Nhóm Pleiku Blue tặng khẩu trang tại Bưu điện tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện





Cùng với đội ngũ y-bác sĩ đang công tác ở tuyến đầu chống dịch, những đoàn viên, thanh niên là bác sĩ trẻ cũng đang nỗ lực, quyết tâm cao nhằm hoàn thành nhiệm vụ đặt ra. Bác sĩ Nguyễn Hồng Nhung (Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh) bộc bạch: “Chúng tôi tự nhủ phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba để hoàn thành nhiệm vụ. Công việc của những người ở tuyến đầu chống dịch vô cùng vất vả, gian nan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm chéo nhưng tất cả đều chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn. Mong mỗi người dân cùng chia sẻ, hợp tác vì mục tiêu chung là giành thắng lợi trong cuộc chiến chống dịch Covid-19”.



NHƯ Ý-PHAN LÀI